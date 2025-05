Vegetti volta a culpar jogadores após derrota do Vasco para o Puerto Cabello: ‘Vergonha’

Pablo Vegetti subiu o tom após a goleada de 4 a 1 sofrida pelo Vasco para o Puerto Cabello nesta quarta-feira (7), pela quarta rodada do grupo G da Sul-Americana. O atacante culpou os jogadores pelo desempenho na Venezuela e afirmou ser "uma vergonha" a derrota do Cruz-Maltino.

— A verdade é que foi uma vergonha. O que eu vou dizer aqui, eu já disse, a portas fechadas no vestiário, porque se não, depois... as pessoas que dizem que temos que falar primeiro lá dentro, depois lá fora. O que eu vou dizer, eu já disse. Não podemos mais culpar os treinadores; não temos que assumir a responsabilidade pelos jogadores. Muitos treinadores entraram e saíram, não podemos culpar nem presidente, nem ninguém. A culpa é nossa. Cometemos muitos erros individuais em todos os setores, erros que cometemos há muito tempo. Então, os únicos responsáveis ​​aqui somos nós — disparou o atacante do Vasco.

— Temos que treinar, temos que melhorar, temos que ser autocríticos. Não podemos vir aqui e perder por 4 a 1 sem desrespeitar o Puerto Cabello, essa camisa tão grande para vir aqui e perder por 4 a 1. Então, temos que fazer uma autocrítica, a portas fechadas. A verdade é que estou com muito calor. Estou tentando ser comedido com minhas palavras, mas a verdade é que temos que sentir vergonha. Espero que isso nos ajude a sair e começar a crescer, mas peço desculpas à torcida, ao torcedor, ao Vasco, porque foi uma vergonha — completou Vegetti.

Puerto Cabello x Vasco: como foi o jogo?

O Vasco perdeu para o Puerto Cabello por 4 a 1, na noite desta quarta-feira (7), no Estádio Misael Delgado, em Valência (VEN), em partida válida pela 4ª rodada do Grupo G da Sul-Americana. Paredes (2), Padrón e Guerrero marcaram na goleada da equipe venezuelana, enquanto João Victor descontou para o Cruz-Maltino.

