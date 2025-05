Torcedores do Vasco se revoltam com titular em derrota para Puerto Cabello

O Vasco perdeu para o Puerto Cabello por 4 a 1, nesta quarta-feira (7), pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Dentro de campo, o primeiro gol da equipe venezuelana foi marcado através de um pênalti de Hugo Moura. Com o cenário, parte da torcida cruzmaltina criticou a atuação do camisa 25.

O lance em questão aconteceu aos 27 minutos da primeira etapa. Na ocasião, Hugo Souza calçou o meia Meza, do Puerto Cabello, o derrubando dentro da área. A arbitragem em campo não hesitou em marcar a penalidade. O atacante Paredes foi o responsável por converter a cobrança da infração.

Nas redes sociais, alguns torcedores do Vasco se revoltaram com a falta do volante. Além da penalidade, torcedores também criticaram a função tática do jogador em campo. Além de Hugo, outros jogadores do time alvinegro também foram criticados na partida. Como João Victor e Matheus Carvalho. Veja abaixo a repercussão:

Vasco na Sul-Americana

Com a derrota para o Puerto Cabello, o clube Cruzmaltino se complicou na classificação da fase de grupos da Sul-Americana. Após o fim da quarta rodada, o Vasco viu a diferença para o Lanús, líder da chave, chave aumentar. Com cinco pontos, o time carioca está três pontos atrás dos argentinos.

Além disso, o Puerto Cabello diminuiu a diferença. O clube venezuelano está apenas a um ponto atrás do Vasco, assim como o Melgar. Ambas as equipes somam quatro pontos na tabela de classificação.

Vale destacar, que apenas os primeiros colocados dos grupos se classificam de forma direta para as oitavas de final da Sul-Americana. Os segundos colocados jogam enfrentam os terceiros colocados da Copa Libertadores em busca da vaga.

O Vasco volta a campo pelo torneio continental na próxima terça-feira (13). A equipe enfrenta o Lanús, líder da chave, na Argentina. Uma vitória pode ser primordial para as pretenções do Cruzmaltino na Sul-Americana.