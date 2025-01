O atacante Serginho, do Vasco, recusou uma oferta de clube da segunda divisão da Turquia, segundo informações do portal "Ge". O jogador retornou de empréstimo junto ao Criciúma e integra o elenco que faz pré-temporada visando as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

➡️ Daniel Fuzato chega ao Brasil e analisa disputa com Léo Jardim no Vasco: ‘Nível altíssimo’

Serginho e seu estafe não gostaram das condições apresentadas pelos turcos e optaram por não aceitar a proposta. Por sua vez, o Cruz-Maltino está aberto a receber ofertas pelo jogador e facilitaria uma possível saída. Clube e atacante têm mais um ano de contrato.

Apesar de ter sondagens de alguns clubes, apenas o da Turquia apresentou proposta. Serginho tem passagem marcante pelo futebol turco. Ele defendeu o Giresunspor por três temporadas, de 2020/21 a 2022/23, sendo este o clube pelo qual tem mais entrou em campo.

continua após a publicidade

Vasco no Carioca

O Vasco estreia no Campeonato Carioca diante do atual vice-campeão Nova Iguaçu, no próximo dia 12. O Cruz-Maltino irá disputar as rodadas iniciais com um elenco composto em sua maioria por garotos da base, além de atletas do elenco profissional menos utilizados, como Serginho.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco