O Vasco entrou em campo com um time mesclado e fez o que é preciso quando se enfrenta uma equipe de menor investimento: vencer. O resultado foi importante para o Cruz-Maltino, que vai ter uma sequência pesada no final da competição.

Apesar de dois tempos distintos, o desempenho do Vasco foi satisfatório diante do Maricá. Alguns jogadores, como Maxime Dominguez, Payet e Puma Rodríguez, buscando jogo. Uma dupla de zaga inédita, que contou com uma estreia sólida de Lucas Freitas.

As substituições no segundo tempo qualificaram o time do Vasco. Paulo Henrique, Lucas Piton e Tchê Tchê foram os primeiros entrarem. O lateral-direito, que será pai em breve, foi quem decidiu a partida com um golaço para o filho Mateus.

Restam apenas cinco rodadas para o Campeonato Carioca chegar nas fases finais. Dentro destes últimos jogos, O Vasco fará três clássicos. O primeiro rival será o Fluminense. Flamengo e Botafogo fecham a tabela do Cruz-Maltino.

Paulo Henrique garantiu a vitória do Vasco sobre o Maricá (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

No próximo jogo, o Vasco vai a campo para enfrentar o Volta Redonda, às 16h30 de sábado (1º), em São Januário. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca.

