A escalação do Vasco está definida para enfrentar o Flamengo na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os rivais se enfrentam às 18h30 deste sábado (19), no Maracanã.

O técnico Fábio Carille promoveu poucas mudanças em relação ao time que perdeu para o Ceará, por 2 a 1, na rodada passada. A grande novidade é o retorno de Philippe Coutinho, que foi poupado no último jogo. Ainda no meio-campo, Jair entra no lugar de Paulinho. No ataque, Rayan começa o clássico ao invés de Benjamín Garré.

Escalação para Vasco x Flamengo

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Vasco vem a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

Desfalques do Vasco

O Vasco também atualizou o boletim médico informando a situação de alguns jogadores. Peças como Payet, Mauricio Lemos, Adson e outros atletas não estão à disposição do técnico Fábio Carille. Confira abaixo.

➡️ Lemos: o atleta foi diagnosticado com uma fratura na 12ª costela direita após trauma direto no jogo contra o Puerto Cabello. Faz tratamento intensivo no DESP;

➡️ Oliveira: o atleta já está em fase de transição com a preparação física, realizando atividades no campo;

➡️ Payet: o atleta sofreu uma entorse no joelho direito, apresentando lesão do ligamento colateral medial e faz tratamento intensivo com o DESP;

➡️ Estrella: Devido edema ósseo no joelho direito, o atleta realiza tratamento multidisciplinar e ganho de força progressivo;

➡️ Adson: Segue o planejamento de controle de carga em conjunto com a comissão técnica. Por esse motivo, não estará à disposição contra o Flamengo.

Escalação do Flamengo

Filipe Luís escalou o Flamengo com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick, De la Cruz, Gerson, Arrascaeta; Michael e Bruno Henrique.

Vasco x Flamengo: onde assistir

Vasco e Flamengo se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília) deste sábado (19) pela 5ª rodada do Brasileirão. O jogo, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video.