Diego Souza manda recado antes de Vasco x Flamengo: ‘Vamos acordar’

Diego Souza fez uma cobrança ao elenco cruz-maltino antes do Vasco x Flamengo deste sábado, às 18h30, pela quinta rodada do Brasileirão, no Maracanã. Antes da partida, o ex-jogador foi duro nos comentários sobre a equipe, que está há 10 anos sem ganhar do rival pelo campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

- Quantos jogos o Vasco não ganha (o clássico)? Quanto tempo? Só para eu entender. Vamos acordar, rapaziada. Vamos acordar. Entrar pelo menos com raiva, faca nos dentes, arruma confusão. Pelo amor de Deus. Dito isso, é onze contra onze e se a porrada comer, é tudo para nós. Na hora do vamos ver… vamos lá, gente. Não aguento mais - diz Diego Souza.

Vasco sofre com jejum de 10 anos contra o Flamengo no Brasileirão

Vinte e sete de setembro de 2015. Esta é a data da última vitória cruz-maltina em uma Vasco x Flamengo no Brasileirão, questão cobrada por Diego Souza. Naquele dia, Rodrigo e Nenê marcaram e comandaram a virada cruz-maltina sobre o rival - que havia aberto o placar com Emerson Sheik -, fechando o placar em 2 a 1.

continua após a publicidade

De lá pra cá, os times já se enfrentaram em 12 jogos pelo Brasileirão. Ao todo foram sete vitórias do Rubro-Negro e cinco empates.

Confira as informações do jogo entre Vasco e Flamengo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 19 de abril, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Raphael Pires (GO);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

➡️ Gols de Rodrigo e Nenê marcaram a última vitória do Vasco sobre Flamengo no Brasileirão

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Jair e Coutinho; Nuno Moreira e Vegetti.

continua após a publicidade

continua após a publicidade

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Allan e Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Bruno Henrique (Juninho).