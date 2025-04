Vasco x Flamengo: Vegetti e Arrascaeta fazem duelo de artilheiros do Brasileirão

Pablo Vegetti e Giorgian de Arrascaeta terão duelo particular no clássico entre Vasco e Flamengo neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Os estrangeiros dividem o topo da artilharia do Brasileirão com quatro gols - junto a Pedro Raul, do Ceará - e querem dar sequência às boas fases que vivem.

Vegetti vive mais um ano iluminado com a camisa do Cruz-Maltino. O Pirata foi o artilheiro do Campeonato Carioca, marcando seis vezes, e também lidera a estatística na Sul-Americana, ao lado de Carrasco (Palestino), com três gols. Na temporada, o atacante já conta com 14 gols e duas assistências em 18 partidas.

Em 2025, o argentino também se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Vasco neste Século. De modo geral, o Pirata é o segundo maior a balançar a rede pelo Cruz-Maltino. O atacante tem 47 gols pelo clube e está atrás de Villadoniga, com 83 gols.

Vegetti comemora gol contra o Sport, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Por sua vez, Arrascaeta vive momento incomum na carreira. Meia de criação, o uruguaio vem se destacando por balançar as redes adversárias nos últimos jogos. Em três jogos nesta edição de Campeonato Brasileiro (ficou fora contra o Internacional), o camisa 10 deixou o dele em todos. Além dos quatro gols feitos, contribuiu também com duas assistências para o Rubro-Negro.

No ano, Arrasca divide o posto de artilheiro do Flamengo com Bruno Henrique com seis gols cada. Além disso, ele lidera o time em passes para gol, com quatro em 15 partidas. O uruguaio vem de três temporadas consecutivas com pelo menos 10 gols e 10 assistências e, a depender da atual fase, deve atingir a marca mais uma vez.

Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo contra o Grêmio, pelo Brasileirão (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Números de Vegetti e Arrascaeta no Brasileirão 2025

Pablo Vegetti (Vasco) x Giorgian de Arrascaeta (Flamengo):

Jogos (titular): 4 (3) x 3 (3) Gols: 4 x 4 Assistências 1 x 2 Mins para participar de gol: 57 x 35 Finalizações no gol por jogo: 1.5 x 1.3 Passes decisivos por jogo: 0.2 x 1.7 Taxa de conversão: 33% x 67% Gols esperados (xG): 2.08 x 1.09 Nota sofascore: 7.63 x 8.77

