Como era o mundo na última vez que o Vasco venceu o Flamengo pelo Brasileirão?

Vinte e sete de setembro de 2015. Esta é a data da última vitória do Vasco sobre o Flamengo no Brasileirão. Naquele dia, Rodrigo e Nenê marcaram e comandaram a virada cruz-maltina sobre o rival - que havia aberto o placar com Emerson Sheik -, fechando o placar em 2 a 1.

De lá pra cá, os times já se enfrentaram em 12 jogos pelo Brasileirão. Ao todo foram sete vitórias do Rubro-Negro e cinco empates. Em clima de Clássico dos Milhões, o Lance! relembra como era o mundo do esporte há quase dez anos.

Futebol Brasileiro

O Brasileirão de 2015 ficou marcado pelo domínio do Corinthians. A equipe comandada por Tite conquistou o título com três rodadas de antecedência, poucos meses antes do treinador assumir a Seleção Brasileira. Por sua vez, o Vasco, que bateu o Flamengo na 28ª rodada, não conseguiu evitar o que foi o terceiro rebaixamento da história do clube.

Na Série B, o Botafogo - atual campeão da Libertadores e da Série A - levantou a taça e retornou à elite após ano de ausência. A Copa do Brasil ficou com o Palmeiras, que derrotou o Santos de Gabigol - hoje ídolo do Flamengo e jogador do Cruzeiro - e companhia na decisão.

Futebol Internacional

Na Libertadores, tivemos uma final entre argentinos e mexicanos. O River Plate levou a melhor sobre o Tigres para conquistar o que seria o terceiro título no torneio.

Na Europa, o Barcelona se sagrou campeão da Champions League pela última vez, batendo a Juventus na final. Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar lideravam aquele time, que conquistou ainda a La Liga e a Copa do Rei da Espanha.

Outros esportes

Na Fórmula 1, Lewis Hamilton dominava o campeonato de pilotos e conquistou seu terceiro dos sete títulos mundiais, com três corridas de antecedência; a Mercedes também levou nos construtores.

O ano de 2015 ficou marcado também pela vitória de Connor McGregor sobre José Aldo no UFC 194. O brasileiro, então campeão dos peso-pena, foi nocauteado em apenas 13 segundos e perdeu o cinturão para o irlandês.

Na NBA, o Golden State Warriors quebrou um jejum de 40 anos e, comandado por Steph Curry, conquistou o título sobre o Cleveland Cavaliers de LeBron James. Já na NFL, o New England Patriots bateu o Seattle Seahawks para levar o Super Bowl XLIX, com interceptação de Malcolm Butler a linha de 1 jarda nos segundos finais.

Fora de campo

Longe do esporte, o ano de 2015 também traz curiosidades. Na música, Mark Ronson e Bruno Mars lideraram as paradas ao redor do mundo com "Uptown Funk". No Brasil, o hit "Escreve Aí", de Luan Santana, foi o mais escutado do país.

No cinema, "Velozes e Furiosos 7" e "Vingadores: Era de Ultron" foram alguns dos filmes mais populares daquele ano. Por sua vez, a internet foi tomada pelo debate: o vestido era azul e preto ou branco e dourado?

Vasco x Flamengo: onde assistir?

Vasco e Flamengo se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília) deste sábado (19) pela 5ª rodada do Brasileirão. O jogo, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video.

O Cruz-Maltino chega para encarar o Clássico dos Milhões após perder para o Ceará, na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 2 a 1, no Castelão. O time é o 7º colocado na competição com 6 pontos.

Já o Rubro-Negro goleou o Juventude por 6 a 0 e lidera o Brasileirão com 10 pontos. Os rivais farão o primeiro clássico carioca desta edição da competição.

