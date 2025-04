É Sábado de Aleluia, mas o clima pode ser de Domingo de Páscoa. Nesse sentido, o Lance! relembra chocolates aplicados pelo Vasco sobre o Flamengo. Os rivais fazem o primeiro clássico carioca nesta edição do Brasileirão, às 18h30, no Maracanã.

'O Pedrinho te calou' (Vasco 5 x 1 Flamengo)

Era Domingo de Páscoa, em 2000, e o Vasco distribuiu cerca de 40 mil ovos de chocolate para os torcedores no pré-jogo, a mando do vice-presidente do clube, Eurico Miranda, que gostava de provocar o Flamengo. Logo aos 6 minutos, Leandro Machado abriu o placar. O Cruz-Maltino virou ainda no primeiro tempo com Felipe e Romário.

Romário também balançou a rede mais duas vezes nos primeiros 11 minutos do segundo tempo. Porém, quem roubou a cena foi justamente Pedrinho, atual presidente do Vasco. Ao marcar um gol no clássico, o ex-jogador mandou a torcida do Flamengo se calar. O gesto faz parte de uma música cantada pelos vascaínos.

Pedrinho mandou torcida do Flamengo se calar (Foto: Reprodução/Premiere)

Outro hat-trick de Romário (Vasco 5 x 1 Flamengo)

No ano seguinte, o Vasco goleou o Flamengo com o mesmo placar ao Domingo de Páscoa de 2000. Reta final de temporada e os rivais se reencontraram na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gilberto abriu o placar, Romário deu mais um show e balançou a rede três vezes, mais uma vez, e Euller fechou a vitória.

Romário marcou um hat-trick outro pelo Vasco contra o Flamengo em 2001 (Foto: Reprodução)

Clássico 'cai-cai' (Vasco 4 x 0 Flamengo)

Vasco e Flamengo se enfrentaram num Maracanã vazio em jogo válido pelo Carioca de 1985. O primeiro tempo acabou apenas 1 a 0 para o Cruz-Maltino, com Newmar abrindo o placar.

Na etapa final, o Vasco voltou disposto a matar o clássico. Em apenas 11 minutos, o Cruz-Maltino marcou três gols, com Roberto Dinamite, Romário e Silvinho. Sem poder de reação, o Flamengo, por sua vez, começou um "cai-cai" no campo para tentar paralisar o clássico. Torcedores também invadiram o ramado tentando forçar o fim da partida.

Romário e Dinamite atuaram juntos na goleada do Vasco por 4 a 0 sobre o Flamengo (Foto: Reprodução)

