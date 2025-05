A derrota do Vasco para o Puerto Cabello foi mais uma que contou com diversos erros individuais. Este problema tem sido a tônica do Cruz-Maltino nestes primeiros meses participando das principais competições em 2025.

O Vasco é o time que está na elite do futebol brasileiro com mais erros defensivos graves desde abril. Ao todo foram 10, segundo dados do "Sofascore".

O jogador que mais errou foi o volante Hugo Moura, seguido do João Victor, Paulo Henrique e Lucas Oliveira. Confira a lista abaixo.

Hugo Moura: 5

João Victor: 3

Paulo Henrique: 1

Lucas Oliveira: 1

Para completar, a derrota para o Puerto Cabello foi a primeira contra times da Venezuela em toda a história do Vasco. Agora são sete vitórias, dois empates e uma derrota em dez partidas contra clubes da venezuelano.

Vasco foi goleado pelo Puerto Cabello (Foto: Juan Barreto/AFP)

O Vasco volta a campo para enfrentar o Vitória, às 18h30 de sábado (10), pela 8ª rodada do Brasileirão. Pela Sul-Americana, o Cruz-Maltino reencontra o Lanús, líder do Grupo G, às 21h30 de terça-feira (13), em Buenos Aires, na Argentina.