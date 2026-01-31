Entenda por que Madureira x Vasco será em São Januário mesmo sem ser mando cruz-maltino
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 20h30 (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
A partida entre Madureira e Vasco, válida pela quinta rodada da Taça Guanabara, será disputada em São Januário, mesmo com o mando de campo pertencendo ao Tricolor Suburbano. O confronto acontece nna próxima segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), com transmissão da GE TV, SporTV e Premiere.
A escolha do estádio se dá, principalmente, por uma limitação estrutural. O Conselheiro Galvão, casa do Madureira, não possui capacidade técnica e operacional para receber jogos contra os chamados "grandes" do futebol carioca, especialmente por exigências de segurança, logística e transmissão.
➡️ Jogador relata cobrança ilegal de intermediário para atuar no Vasco; clube se manifesta
O que diz o regulamento do Carioca?
De acordo com o Regulamento do Campeonato Carioca, situações envolvendo mudança de local de mando são tratadas no Artigo 26, que estabelece critérios específicos quando há deslocamento do jogo para fora da praça original.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
O texto regulamenta, por exemplo, os casos em que um dos quatro grandes é o mandante e enfrenta um clube formador, prevendo autorizações federativas, pagamento de cotas mínimas e percentuais de renda, além de custos com logística da equipe visitante.
Entre os principais pontos estão:
- Autorização da FERJ e da federação local;
- Pagamento de uma cota mínima de R$ 250 mil ao clube formador;
- Percentual de 10% da renda líquida da partida, com possibilidade de bônus;
- Garantia de transporte, hospedagem, alimentação e translado da delegação visitante;
- Possibilidade de ajuste dos valores mediante acordo entre as partes.
➡️ Brenner revela que não tinha planos de voltar ao Brasil, mas projeto do Vasco o convenceu
Acordo entre Madureira e Vasco
No caso específico de Madureira x Vasco, o clube suburbano não recebeu propostas para vender o mando de campo. Ainda assim, um acordo entre as diretorias permitiu que a partida fosse realizada em São Januário, solução considerada viável para atender às exigências do campeonato sem a necessidade de comercialização formal do mando.
Com isso, o Vasco atuará em seu estádio, mas sem ser o mandante oficial do confronto.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias