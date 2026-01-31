Entenda por que Madureira x Vasco será em São Januário mesmo sem ser mando cruz-maltino

A partida entre Madureira e Vasco, válida pela quinta rodada da Taça Guanabara, será disputada em São Januário, mesmo com o mando de campo pertencendo ao Tricolor Suburbano. O confronto acontece nna próxima segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), com transmissão da GE TV, SporTV e Premiere.

continua após a publicidade

A escolha do estádio se dá, principalmente, por uma limitação estrutural. O Conselheiro Galvão, casa do Madureira, não possui capacidade técnica e operacional para receber jogos contra os chamados "grandes" do futebol carioca, especialmente por exigências de segurança, logística e transmissão.

➡️ Jogador relata cobrança ilegal de intermediário para atuar no Vasco; clube se manifesta

O que diz o regulamento do Carioca?

De acordo com o Regulamento do Campeonato Carioca, situações envolvendo mudança de local de mando são tratadas no Artigo 26, que estabelece critérios específicos quando há deslocamento do jogo para fora da praça original.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O texto regulamenta, por exemplo, os casos em que um dos quatro grandes é o mandante e enfrenta um clube formador, prevendo autorizações federativas, pagamento de cotas mínimas e percentuais de renda, além de custos com logística da equipe visitante.

Entre os principais pontos estão:

Autorização da FERJ e da federação local;

Pagamento de uma cota mínima de R$ 250 mil ao clube formador;

Percentual de 10% da renda líquida da partida, com possibilidade de bônus;

Garantia de transporte, hospedagem, alimentação e translado da delegação visitante;

Possibilidade de ajuste dos valores mediante acordo entre as partes.

➡️ Brenner revela que não tinha planos de voltar ao Brasil, mas projeto do Vasco o convenceu

Bandeira do Vaso / São Januário (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Acordo entre Madureira e Vasco

No caso específico de Madureira x Vasco, o clube suburbano não recebeu propostas para vender o mando de campo. Ainda assim, um acordo entre as diretorias permitiu que a partida fosse realizada em São Januário, solução considerada viável para atender às exigências do campeonato sem a necessidade de comercialização formal do mando.

continua após a publicidade

Com isso, o Vasco atuará em seu estádio, mas sem ser o mandante oficial do confronto.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.