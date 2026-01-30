Brenner revela que não tinha planos de voltar ao Brasil, mas projeto do Vasco o convenceu

O Vasco apresentou nesta sexta-feira (30) o atacante Brenner, novo reforço da equipe cruzmaltina. O jogador pertencia a Udinese, da Itália, e foi adquirido em defintivo até o final de 2029 em um operação de cerca de cinco milhões de euros (R$31 milhões).

Durante a coletiva de apresentação, o atleta, que vai vestir a camisa 20 do Gigante da Colina, que no momento não tinha planejado voltar a atuar no Brasil, mas o projeto apresentado pelo Vasco o conveceu.

— Não estava nos planos voltar ao Brasil, mas quando chegou a oportunidade de vir ao Vasco e o projeto me foi apresentado… Eu já conhecia a grandeza do clube, joguei contra a torcida e foi muito difícil. Esse clube gigantesco tendo interesse em mim, com esses torcedores ao meu lado, com certeza é uma oportunidade que eu tinha que aproveitar — afirmou Brenner.

Confira a coletiva completa de Brenner

O jogador também destacou detalhes da negociação, que começou em dezembro no ano passado e contou com a participação do treinador Fernando Diniz:

— As conversas iniciaram em dezembro, quando Diniz me ligou. Não foi a primeira vez que ele me ligou depois que saí do São Paulo, quando trabalhamos juntos. Sempre procurou saber como eu estava, as situações (da carreira) enquanto esteve empregado ou não. Temos uma relação boa fora do campo, e dentro de campo também tivemos quando trabalhamos juntos. As primeiras conversas foram com ele apresentando o projeto, o interesse, e pedindo para dar seguimento às negociações — disse.

Brenner é apresentado como reforço do Vasco (Foto: Divulgação / Vasco)

Confira outros tópicos da apresentação de Brenner no Vasco

Responsabilidade de substituir Rayan

— Parabenizar o Rayan pelo que fez no Vasco, a trajetória dele, acompanhei um pouco da história e do que estava vivendo aqui. Desejo boa sorte. Veho para somar, sou um jogador voluntário para a equipe. Acredito eu que tenho ótima finalização e que me movimento bastante, atacando as profundidas. Não sou um centroavante de área, mas de mais mobilidade, que busca sempre o caminho do gol.

Relação com Fernando Diniz

— Temos uma boa relação devido a alguns períodos de convivência, difíceis e ótimos. Ele foi muito eficiente em me fazer entender o meu lugar no futebol, no São Paulo, onde eu estava. Foi muito feliz em me dar oportunidade, mas antes disso, conversou comigo e me fez entender. Fora de campo, sempre busca ajudar os atletas. Dentro de campo, cobra bastante. Tem sua forma de cobrar, mas não tá ali para prejudicar ninguém. Se todos entenderem o que ele está pedindo, temos todas as oportunidades para evoluir.

Quando vai ter condições de estrear?

— Fisicamente estou bem. Estava um período afastado devido às negociações. Cheguei aqui, fiz todos os exames médicos, a parte física. Espero estar pronto o quanto antes, mas estou dependendo da aprovação dos preparadores. Têm o aval do professor para me dar a liberação. Mentalmente estou muito bem, saudável, feliz, grato a Deus por essa oportunidade. Sei que o calendário do Brasil é muito cheio, tem muitos jogos. Esse relacionamento com o Diniz me ajuda porque consigo entender a ideia do que ele tá pedindo. Como é difícil jogar no Brasil, a pressão que tem. Tô bem, tô preparado e tô feliz.

Evolução fora do Brasil

— Acho que o que acrescentei foi a condição física. Fiquei mais forte e mais rápido. Fiquei mais experiente por jogar fora. Voltar ao Brasil com essas características ajuda a me adaptar o mais rápido possível para ajudar o Vasco.

Vasco atuando sem centravante de área

— Vejo que ele (Diniz) pede muita movimentação. Ter a bola no pé, a coragem para jogar, é o que ele pede. Acredito que me enquadro nesse perfil. Eu tenho a chegada na área. Graças a Deus, tenho qualidade para finalizar. Espero que isso seja fundamental para efetivar o gol.

