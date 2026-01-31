menu hamburguer
O Vasco enfrenta o Madureira nesta segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e GE TV (YouTube).

Ficha do jogo

Escudo do Madureira
MAD
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
5ª rodada
Campeonato Carioca
Data e Hora
segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026
Local
São Januário
Árbitro
Lucas Coelho Santos
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis
Var
Pathrice Wallace Corrêa Vieira
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere
Clique para assistir no SportTV

Fernando Diniz Vasco Flamengo
Fernando Diniz na partida entre Flamengo e Vasco (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

Como chegam as equipes?

O Vasco entra em campo buscando reabilitação imediata após estrear com derrota no Campeonato Brasileiro (2 a 1 para o Mirassol, fora de casa). No Estadual, o Cruz-Maltino ocupa momentaneamente a 3ª posição do Grupo A. De olho na maratona de clássicos e na sequência da Série A, a tendência é que a comissão técnica poupe alguns titulares, rodando o elenco para evitar desgaste.

Do outro lado, o Madureira aposta no fator novidade para buscar a classificação. O Tricolor Suburbano, que aparece em 3º no Grupo B com seis pontos, promove o retorno do técnico Toninho Andrade. Esta é a quarta passagem do treinador pelo clube, onde foi campeão da Taça Rio em 2015. Sem desfalques por suspensão, o time vai com força máxima.

Confira as informações do jogo entre Madureira x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA
MADUREIRA X VASCO
CAMPEONATO CARIOCA - 5ª RODADA

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Sportv (TV), GE TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Lucas Coelho Santos
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis
🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Vieira

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e JP; Andrés Gómez (David), GB e Rojas. Técnico: Fernando Diniz.

Provável escalação do Madureira

Neguete; Júlio César, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Jacó e João Fubá; Juninho, Ricardo Oliveira e Everton. Técnico: Toninho Andrade.

