Madureira x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (2), em São Januário
O Vasco enfrenta o Madureira nesta segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e GE TV (YouTube).
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Vasco entra em campo buscando reabilitação imediata após estrear com derrota no Campeonato Brasileiro (2 a 1 para o Mirassol, fora de casa). No Estadual, o Cruz-Maltino ocupa momentaneamente a 3ª posição do Grupo A. De olho na maratona de clássicos e na sequência da Série A, a tendência é que a comissão técnica poupe alguns titulares, rodando o elenco para evitar desgaste.
Do outro lado, o Madureira aposta no fator novidade para buscar a classificação. O Tricolor Suburbano, que aparece em 3º no Grupo B com seis pontos, promove o retorno do técnico Toninho Andrade. Esta é a quarta passagem do treinador pelo clube, onde foi campeão da Taça Rio em 2015. Sem desfalques por suspensão, o time vai com força máxima.
Confira as informações do jogo entre Madureira x Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
MADUREIRA X VASCO
CAMPEONATO CARIOCA - 5ª RODADA
📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Sportv (TV), GE TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Lucas Coelho Santos
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis
🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Vieira
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e JP; Andrés Gómez (David), GB e Rojas. Técnico: Fernando Diniz.
Provável escalação do Madureira
Neguete; Júlio César, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Jacó e João Fubá; Juninho, Ricardo Oliveira e Everton. Técnico: Toninho Andrade.
