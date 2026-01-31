O Vasco enfrenta o Madureira nesta segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e GE TV (YouTube).

Ficha do jogo MAD VAS 5ª rodada Campeonato Carioca Data e Hora segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 Local São Januário Árbitro Lucas Coelho Santos Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis Var Pathrice Wallace Corrêa Vieira Onde assistir

Fernando Diniz na partida entre Flamengo e Vasco (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

Como chegam as equipes?

O Vasco entra em campo buscando reabilitação imediata após estrear com derrota no Campeonato Brasileiro (2 a 1 para o Mirassol, fora de casa). No Estadual, o Cruz-Maltino ocupa momentaneamente a 3ª posição do Grupo A. De olho na maratona de clássicos e na sequência da Série A, a tendência é que a comissão técnica poupe alguns titulares, rodando o elenco para evitar desgaste.

Do outro lado, o Madureira aposta no fator novidade para buscar a classificação. O Tricolor Suburbano, que aparece em 3º no Grupo B com seis pontos, promove o retorno do técnico Toninho Andrade. Esta é a quarta passagem do treinador pelo clube, onde foi campeão da Taça Rio em 2015. Sem desfalques por suspensão, o time vai com força máxima.

Confira as informações do jogo entre Madureira x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

MADUREIRA X VASCO

CAMPEONATO CARIOCA - 5ª RODADA

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: São Januário;

📺 Onde assistir: Sportv (TV), GE TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Lucas Coelho Santos

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Vieira

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e JP; Andrés Gómez (David), GB e Rojas. Técnico: Fernando Diniz.

Provável escalação do Madureira

Neguete; Júlio César, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Jacó e João Fubá; Juninho, Ricardo Oliveira e Everton. Técnico: Toninho Andrade.