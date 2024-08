Emerson Rodríguez celebra o primeiro gol pelo Vasco e exalta Messi: ‘Algo se aprende’

Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 27/08/2024 - 01:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Emerson Rodríguez marcou o primeiro gol com a camisa do Vasco. Em entrevista na zona mista, o atacante colombiano brincou dizendo que aprendeu algo com Lionel Messi quando esteve com o astro argentino no Inter Miami, dos Estados Unidos. Confira no player acima.

É um recurso. Sei que sou muito bom no um contra um. Soube aproveitar. Messi não tem comparação. É de outro planeta, mas algo se aprende — brincou Emerson Rodríguez

Emerson Rodríguez marcou o primeiro gol com a camisa do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

PRIMEIRO GOL PELO VASCO

- Estou muito contente. Quero agradecer a Deus pelo primeiro gol pelo Vasco. Fiquei muito feliz pelo gol e pela vitória. Pela importância da vitória. Foi uma partida difícil, que pudemos conquistar os primeiros três pontos em casa.

TORCIDA DO VASCO

- Agradeço a toda a torcida que sempre está presente. Sempre nos apoiam. É de grande ajuda para nós como jogadores, para o nosso anímico. Temos que ter tranquilidade.

DOIS TEMPOS DISTINTOS

- No primeiro tempo eu estava um pouco impaciente. Queria fazer as coisas bem e não saiam. No segundo tempo tive um pouco mais de tranquilidade. Deixei que as coisas fluíssem. No um contra um, eu sei que tenho recurso. Compreendemos o jogo no segundo tempo como equipe.

COMEMORAÇÃO

- A dancinha é uma comemoração que eu tenho (risos).