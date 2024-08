Jogadores do Vasco brigam com jogadores do Athletico-PR ao final da partida em São Januário pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 00:25 • Rio de Janeiro

O Vasco venceu o Athletico-PR, de virada, pela 24ª rodada do Brasileirão. Gabriel abriu o placar para o Furacão, mas Emerson Rodríguez e Vegetti deram a vantagem para o Cruz-Maltino. O que era para ser um clima de festa em São Januário, foi tomada por uma grande confusão entre comissão e jogadores das duas equipes.

Antes da coletiva do técnico Rafael Paiva, o diretor de futebol Marcelo Sant'Ana falou sobre o ocorrido e deixou claro que o clube está trabalhando para adotar as medidas administrativas internamente.

– Sobre aquele clima mais acalorado ali no final do jogo, o Club de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ao Atlético-PR, por eventuais excessos que podem ter acontecido, que aconteceram. O Vasco já conversou, aqui no pós-jogo, com o Paulo Autuori (diretor técnico do Athletico), enquanto representante do Clube Atlético Paranaense, e a gente se desculpa também a toda a torcida, através da figura do presidente Mário Celso Petralha, e eventualmente a gente vai tomar as medidas administrativas internamente, para que a gente mantenha a relação saudável, como sempre houve entre os dois clubes, o Atlético Paranaense e o Vasco da Gama. Mas era mais para o Vasco deixar esse posicionamento, pedindo desculpas e afirmando que a gente vai tomar as medidas necessárias internamente.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 1 ATHLETICO-PR

24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 26 de agosto (segunda-feira), às 21h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislaul (RS);

🖥️ VAR: Daiane Caroline Muniz Dos Santos (MS).

⚽ Gols: Gabriel (23' do 1ºT), Emerson Rodríguez (22' do 2ºT) e Vegetti (40' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Mateus Carvalho (VAS); Thiago Heleno e João Cruz (CAP);

🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 16.775;

💰 Renda: R$ 841.135,00.

⚽ ESCALAÇÕES:

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; PH, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Adson (Rayan), Payet (Sforza) e Emerson Rodríguez (Leandrinho); Vegetti.

ATHLETICO-PR (Técnico: Martín Varini)

Léo Linck; Erick, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, João Cruz (Cuello) e Christian; Nikão, Canobbio (Julimar) e Mastriani (Di Yorio).