Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 23:57 • Rio de Janeiro

O Vasco venceu de virada o Athletico-PR, por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (26), em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Emerson Rodríguez e Vegetti. Gabriel descontou para o Furacão. Veja os melhores momentos no player acima.

Vegetti, jogador do Vasco, comemora seu gol durante partida contra o Athletico-PR, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 1 ATHLETICO-PR

24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 26 de agosto (segunda-feira), às 21h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislaul (RS);

🖥️ VAR: Daiane Caroline Muniz Dos Santos (MS).

⚽ Gols: Gabriel (23' do 1ºT), Emerson Rodríguez (22' do 2ºT) e Vegetti (40' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Mateus Carvalho (VAS); Thiago Heleno e João Cruz (CAP);

🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 16.775;

💰 Renda: R$ 841.135,00.

⚽ ESCALAÇÕES:

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; PH, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Adson (Rayan), Payet (Sforza) e Emerson Rodríguez (Leandrinho); Vegetti.

ATHLETICO-PR (Técnico: Martín Varini)

Léo Linck; Erick, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, João Cruz (Cuello) e Christian; Nikão, Canobbio (Julimar) e Mastriani (Di Yorio).