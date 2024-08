Rafael Paiva valoriza vitória do Vasco e pensa alto: ‘Mais perto da Libertadores’

Rafael Paiva, técnico do Vasco, durante partida contra o Athletico-PR, em São Januário pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 27/08/2024 - 00:55 • Rio de Janeiro

O Vasco venceu de virada o Athletico-PR, por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (26), em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Emerson Rodríguez e Vegetti. Gabriel descontou para o Furacão.

Após a partida, o técnico Rafael Paiva valorizou a partida, que apesar de um começo ruim, conseguiu uma recomposição para buscar o resultado no segundo tempo. O treinador falou sobre os empates sofridos nos minutos finais das partidas.

– A gente tem conversado muito sobre esse assunto, porque, se a gente pegar lá de trás, foram mais de dois jogos que a gente sofreu gols nos quarenta minutos para o final. A gente internamente, entre os jogadores, tá tentando buscar o que tá acontecendo que estamos tomando esses gols.

– Eu acho que passa pelo medo do adversário, a gente tá tentando buscar o que tá acontecendo, eu acho que passa por a gente recuar demais, naturalmente, mas isso a gente tem total clareza do que tá acontecendo e conversamos muito sobre isso. Hoje, a gente viu uma postura completamente diferente, a postura deles de tentar jogar, de tentar manter, de ficar alto. Claro que a torcida influenciou muito positivamente também o fato de estar empurrando o tempo todo e vibrando. O caminho é esse, como eu falava em vários outros momentos, a gente precisa ter essa regularidade sempre.

Vegetti, jogador do Vasco, comemora seu gol durante partida contra o Athletico-PR, São Januário pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Para o treinador vascaíno, a intenção do clube é buscar uma vaga na Libertadores. Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Vasco assumiu a 8ª posição na tabela, e está a oito pontos do G6.

– Próximo aos jogos a gente precisa mostrar essa regularidade, para a gente parar de fazer pontos importantes, que não fizeram muita diferença lá na frente, né. Agora a gente tá no G8 e poderíamos estar mais próximos ainda da Libertadores, cada vez mais longe de um Z4, e a gente tá tentando buscar essa condição.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 1 ATHLETICO-PR

24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 26 de agosto (segunda-feira), às 21h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislaul (RS);

🖥️ VAR: Daiane Caroline Muniz Dos Santos (MS).

⚽ Gols: Gabriel (23' do 1ºT), Emerson Rodríguez (22' do 2ºT) e Vegetti (40' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Mateus Carvalho (VAS); Thiago Heleno e João Cruz (CAP);

🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 16.775;

💰 Renda: R$ 841.135,00.

⚽ ESCALAÇÕES:

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; PH, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Adson (Rayan), Payet (Sforza) e Emerson Rodríguez (Leandrinho); Vegetti.

ATHLETICO-PR (Técnico: Martín Varini)

Léo Linck; Erick, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, João Cruz (Cuello) e Christian; Nikão, Canobbio (Julimar) e Mastriani (Di Yorio).