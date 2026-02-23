Broncas, vice-campeonato, Rayan e oscilações: a segunda passagem de Diniz no Vasco

O Vasco anunciou a demissão do técnico Fernando Diniz após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. A partida marcou o fim da segunda passagem do treinador por São Januário, encerrando um ciclo iniciado em maio de 2025, quando assumiu a equipe no lugar de Fábio Carille.

continua após a publicidade

➡️ Quem é Bruno Lazaroni, interino que vai comandar o Vasco após a saída de Diniz

Início de oscilações e sucesso de Rayan

O início foi conturbado, e a pausa de um mês para o Mundial de Clubes da Fifa era vista como oportunidade para ajustes. No entanto, a retomada trouxe uma sequência de sete jogos sem vitórias — quatro empates e três derrotas.

A equipe oscilou ao longo da temporada, mas viveu seu melhor momento entre agosto e outubro de 2025, quando perdeu apenas uma vez em 12 partidas (sete vitórias, quatro empates e uma derrota). Nesse período, Diniz foi decisivo para a evolução de Rayan. Coincidentemente ou não, após uma bronca no jogo contra o Corinthians, o atacante cresceu de rendimento, terminou o ano como vice-artilheiro e, meses depois, foi vendido ao Bournemouth, da Inglaterra, por cerca de 30 milhões de euros.

continua após a publicidade

Diniz dá bronca em Rayan na partida contra o Corinthians (Foto: Reprodução)

No Campeonato Brasileiro a reta final foi marcada por apenas uma vitória em oito jogos, culminando na 14ª colocação, com vaga na Sul-Americana assegurada apenas na última rodada.

Vasco na final da Copa do Brasil

Paralelamente, o Gigante da Colina avançou na Copa do Brasil e alcançou a final após eliminar o próprio Fluminense na semifinal. Na decisão contra o Corinthians, empatou na Neo Química Arena, mas acabou derrotado por 2 a 1 no confronto decisivo. Apesar do vice-campeonato, a campanha foi considerada promissora e sustentou Diniz no cargo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Temporada de 2026 e demissão

Em 2026, o treinador participou ativamente do planejamento e das contratações, mas os resultados não corresponderam. Em onze jogos na temporada, seis foram contra equipes da elite nacional e o Vasco venceu apenas uma vez — diante do time reserva do Botafogo com um jogador a mais em campo. O retrospecto inclui derrotas para Flamengo, Mirassol, Fluminense e Bahia, além de empate com a Chapecoense no Brasileiro. Contra o Mirassol, uma bronca flagrada pelas câmeras, direcionada principalmente a Nuno Moreira, gerou desgaste interno com alguns jogadores que se sentiram expostos.

+ Aposte na partida em Santos x Vasco no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Neste domingo (22), a atuação sem inspiração diante do Fluminense, mesmo com um jogador a mais na maior parte do segundo tempo e apenas oito finalizações, foi considerada a gota d'água e o treinador foi retirado do cargo.

Ao todo, Diniz comandou o Vasco em 54 partidas, com 17 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. O aproveitamento foi de 40,7% dos pontos disputados — desempenho que resume uma passagem marcada por momentos de esperança, mas principalmente por instabilidade.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.