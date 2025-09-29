Em grande fase no Vasco, Rayan é o vice-artilheiro Sub-19 entre as grandes ligas do mundo

Autor do primeiro gol na importante vitória do Vasco sobre o vice-líder Cruzeiro, Rayan segue mostrando por que é tratado como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O jogador é o vice-artilheiro Sub-19 do mundo com 12 gols em 2025 entre as principais ligas do mundo. O atacante fica atrás apenas de Lamine Yamal, do Barcelona, que soma 14 e foi segundo lugar na disputa do Bola de Ouro.

Com o gol marcado neste fim de semana, também se consolidou como o jogador sub-20 com mais gols na Série A em 2025, ao lado de Vitor Roque, do Palmeiras. Ao todo, Rayan disputou 42 partidas pelo Vasco neste ano, e além de balançar as redes em 12 oportunidades, também contribuiu com uma assistência. Sua regularidade e desempenho em alto nível têm sido fundamentais para a recuperação do clube no Campeonato Brasileiro, principalmente após a chegada de Fernando Diniz. Entre os gols marcados pelo atacante neste ano, nove saíram após a chegada do treinador.

Apesar do crescente interesse de clubes estrangeiros, Rayan mantém os pés no chão. Na saída do gramado, o jovem atacante demonstrou maturidade ao ser questionado sobre o futuro:

- Eu deixo isso para meus empresários. Prefiro focar aqui no Vasco, no meu trabalho - declarou na zona mista.

O talento do atacante já despertou atenção fora do país. O jogador possui uma multa rescisória estipulada em cerca de 40 milhões de euros, e o Vasco detém 70% dos direitos econômicos do atleta. O clube carioca, ciente do potencial de sua joia, acompanha de perto o interesse internacional e trabalha para valorizá-lo ainda mais.

