Coutinho é regente, e conexão entre Vasco e torcida eleva bom momento do time

O torcedor cruz-maltino viveu noite especial no último sábado (27). Com mais de 20 mil pessoas lotando São Januário, o Vasco venceu o Cruzeiro por 2 a 0 e chegou ao sétimo jogo consecutivo sem derrotas. Nas arquibancadas, a torcida comandou a grande atuação do time e nomeou seu regente, dentro e fora de campo: Philippe Coutinho.

Mesmo sem participar diretamente dos dois gols do Gigante, o camisa 10 da Colina se destacou pela qualidade técnica e foi essencial na construção e no jogo de transição dos donos da casa. O meia teve 47 ações com a bola e acertou 31 dos 33 (94%) passes que tentou na partida.

Não à toa, o maestro deixou o gramado aos 35 minutos do segundo tempo ovacionado pelos torcedores presentes em São Januário, que ecoavam o canto: "Coutinho é Seleção". O recado dos 20 mil nas arquibancadas e do camisa 10 em campo foi claro para o coordenador da Seleção Brasileira, Rodrigo Caetano, que acompanhou o duelo de um dos camarotes do estádio.

Contudo, a conexão entre time e torcida não se limitou no carinho pelo cria. Do início ao fim, os vascaínos empurraram a equipe e transformaram uma noite gelada no Rio de Janeiro em um caldeirão. O torcedor, inclusive, demonstrou entender o momento que vive o Vasco. Sem marcar há cinco jogos, Vegetti deixou o campo aos 13' do segundo e, quando se ensaiavam tímidas vaias ao Pirata, uma chuva de aplausos tomou conta do estádio, seguida por gritos em apoio ao argentino.

Quem fez questão de exaltar o apoio recebido foi o técnico Fernando Diniz. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Cruzeiro, ele se destacou a força da torcida cruz-maltina.

— A coisa mais importante que aconteceu hoje foi essa conexão com a torcida. (São Januário) cheio, o time jogou junto. O time foi tão bom quanto a torcida. Essa conexão faz o Vasco ser muito mais forte. Espero que a gente consiga ter cada vez mais consistência, e a torcida goste cada vez mais do que a gente vai fazer dentro do campo.

Em outro momento, Diniz pediu que os torcedores continuem lotando São Januário e relatou o quão especial é jogar na Colina Histórica.

— Se eu pudesse ter o estádio sempre cheio, a energia é muito boa da torcida. Quando eu vinha jogar aqui, no fim da década de 90 e início de 2000, talvez o auge da história do Vasco, jogar contra já era gostoso. Tanta a energia que tinha no estádio. E isso me marcou muito. Uma das vontades que eu tinha de trabalhar no Vasco era essa coisa que eu sentia da torcida. Estando aqui, é muito bom. O convite está sempre feito para eles comparecerem. Hoje, tenho convicção que ajudaram muito o time em todos os momentos do jogo. Foi uma dobradinha de muito brilho.

Após duas vitórias em casa, o Vasco agora busca manter o bom momento fora de casa. A equipe visita o Palmeiras no Allianz Parque na próxima quarta-feira (1º), em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

