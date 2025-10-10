Vasco pode ter solução caseira na lateral contra o Fortaleza

O Vasco pode ter que recorrer a uma solução caseira na lateral-direita para o duelo contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. O técnico Fernando Diniz pode não ter à disposição os dois nomes principais da posição: Paulo Henrique e Puma Rodríguez.

Convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, Paulo Henrique estará do outro lado do mundo na véspera da partida, em Tóquio, onde o Brasil enfrenta o Japão às 7h30 (de Brasília). O voo de volta ao país dura cerca de 25 horas, o que tornaria complexo seu retorno a tempo da partida, sem contar o desgaste físico da longa viagem.

Puma Rodríguez também foi chamado para defender o Uruguai e deve disputar seu último compromisso nesta Data Fifa no dia 13 de outubro, às 9h45 (de Brasília), contra o Uzbequistão, na Malásia. Apesar de ter uma chance um pouco maior de retornar, o lateral também enfrentará uma viagem extensa, de mais de 25 horas, o que pode inviabilizar sua utilização por Diniz.

Caso ambos sejam desfalques, o treinador pode apostar em Paulo Ricardo, o Paulinho, de 20 anos. Revelado em São Januário, o jovem lateral foi o autor do primeiro gol do Vasco na temporada, no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, na estreia do Campeonato Carioca. Próximo de ser emprestado ao Volta Redonda durante está temporada, Paulinho permaneceu no elenco e pode ganhar sua primeira oportunidade com Diniz. O jogador é visto internamente como uma promessa da base cruzmaltina, com passagens frequentes pelas seleções de base. Até aqui, ele soma sete partidas e um gol pelo profissional.

