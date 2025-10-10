Valdir Bigode revela motivo do voto a favor da recuperação judicial do Vasco

O ex-atacante e ídolo do Vasco, Valdir Bigode, foi um dos presentes na Assembleia Geral dos Credores que aprovou, com 97,7% dos votos, o plano de Recuperação Judicial do clube. Após um discurso emocionado na abertura da reunião, Valdir conversou com o Lance! e compartilhou não apenas sua história com o clube, mas também a difícil decisão de votar a favor da proposta que permitirá ao Vasco parcelar suas dívidas por até 12 anos.

- Eu tinha duas opções, aceito ou aceito, um era 8%, a outra era o 92% em 12 anos. Eu ia perder tudo? Tudo que eu trabalhei? O jogo foi jogado dessa forma, não tinha outra opção - disse Valdir.

Segundo a lista oficial de credores do Vasco, o clube deve R$ 3.629.333,68 a Valdir. Caso optasse por rejeitar o plano, receberia apenas 8% desse valor. Com a aprovação, terá direito a 92% do montante, pagos ao longo de 12 anos.

Para Valdir, sua escolha foi baseada em uma análise racional: "Minimizar as perdas, números não mentem."

Valdir Bigode em ação pelo Vasco (Foto: Acervo / Lance!)

Sobre o discurso de abertura

Valdir também comentou sobre o impacto de sua fala no início da Assembleia. O vídeo de sua participação circulou nas redes sociais e foi amplamente comentado pelos torcedores.

- Tentei ponderar, tentei colocar as situações ali. De maneira nenhuma, quis prejudicar ou desrespeitar ninguém. Estava brigando pelo meu direito, as armas que eu tinha era desabafar ali.

A aprovação do plano de recuperação judicial marca um novo capítulo na tentativa do Vasco de reequilibrar suas finanças e quitar dívidas acumuladas ao longo de anos, envolvendo desde ex-atletas até prestadores de serviço.

