Após um mês de férias, o elenco do Vasco está de volta ao trabalho. Os jogadores do Cruz-Maltino se reapresentaram na manhã deste sábado (6), no CT Moacyr Barbosa, e iniciaram a pré-temporada para 2024.



O elenco estava de férias desde 7 de dezembro, dia seguinte à vitória sobre o Bragantino, na última rodada do Brasileirão 2023. O fim de semana será de avaliações físicas e uma bateria de exames médicos. Na segunda, o time viaja para o Uruguai, onde ficará até 22 de janeiro.



➡️ Clique aqui e confira a movimentação do Vasco no Mercado da Bola