Fim das férias. O Vasco vai dar o pontapé inicial em 2024, neste sábado (6), no CT Moacyr Barbosa, e logo em seguida, na segunda-feira (8), vai embarcar para Punta del Este, no Uruguai, onde fará a pré-temporada. O torcedor, que já esperava muitas caras novas, não teve as expectativas correspondidas.