O Cruz-maltino abriu o placar com um gol contra bizarro do goleiro Ronaldo: em cruzamento de Vitor Manoel, o arqueiro tentou encaixar, mas a bola passou entre seus dedos, pegou em seu rosto e acabou entrando. A atuação vascaína foi abaixo das expectativas e sem brilho, e o golpe veio já no fim. Aos 41 minutos do segundo tempo, Jeremias recebeu cruzamento de Jasiel e completou para o fundo das redes.