O início do segundo tempo começou da mesma forma, e um gol anulado do Cruz-Maltino foi a única emoção nos primeiros minutos. No entanto, mesmo sem tanto brilho, novamente o Vasco conseguiu marcar. Aos 29 minutos da segunda etapa, Paixão anotou mais um para garantir a vitória vascaína. O camisa 9 recebeu belo passe, também de Guilherme Estrella, e finalizou com muita categoria na saída do goleiro. Na reta final, os cariocas controlaram as ações do jogo.