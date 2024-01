Luca Orellano chegou ao Vasco no início do ano passado vindo do Velez Sarsfield. O Cruz-Maltino desenbolsou três milhões de euros para contar com o jogador, a terceira contratação mais cara da história do clube. No entanto, o desempenho do argentino deixou a desejar e o jogador perdeu espaço ao longo da temporada.