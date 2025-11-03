Diniz comenta sobre possível convocação de jogadores do Vasco por Ancelotti

Após a derrota para o São Paulo, neste domingo (2), Fernando Diniz comentou de forma ponderada sobre a possibilidade de jogadores do Vasco serem convocados por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. O técnico italiano, que esteve em São Januário para acompanhar a partida, divulgará a lista de convocados nesta segunda-feira, às 15h (de Brasília), para os amistosos contra Senegal e Tunísia, na Europa.

O treinador cruzmaltino afirmou que o desempenho diante do São Paulo não deve interferir nas decisões de Ancelotti.

— Acho que não é por causa do jogo de hoje que o Paulo Henrique e o Rayan vão ser convocados ou não. Acho que o Rayan tem que ser convocado por tudo que vem construindo. O Paulo Henrique menos ainda, ele já mostrou lá que tem condição de ser convocado. O Coutinho eu acho que fez um bom jogo tecnicamente. Foi muito lúcido. Saiu porque estava cansado. Conseguiu fazer as funções que tinha que fazer. Hoje faltou para a gente inspiração. Se você pegar o jogo contra o Cruzeiro, nós criamos muito menos do que hoje. O gol do Rayan por exemplo foi improvável de cruzamento de pé esquerdo do Paulo Henrique. Hoje não entrou nenhuma bola, teimou em não entrar. Às vezes acontece. Como aconteceu hoje. Acho que ninguém sentiu nada disso. O Paulo Henrique muito menos que já esteve lá. Já foi convocado, entrou bem contra a Coreia, depois foi titular contra o Japão e fez gol. O Rayan ficou 15 dias sem jogar, importante que voltou em condições plenas. Faltou um pouco de inspiração. A bola de cabeça que foi na trave do Rayan hoje foi muito mais fácil do que o gol que ele fez contra o Cruzeiro ou contra o Flamengo, por exemplo. E não entrou a bola, infelizmente.

Fernando Diniz após derrota do Vasco para o São Paulo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Há uma expectativa de que alguns jogadores do Vasco sejam lembrados por Ancelotti. Entre os nomes mais cotados estão Rayan, Paulo Henrique, Coutinho e o goleiro Léo Jardim. A confirmação virá com o anúncio oficial da convocação.

