Cuesta lamenta derrota do Vasco e sai em defesa do grupo: 'Não é alerta'

O Vasco teve alto volume de jogo, criou boas oportunidades, mas acabou sofrendo em questões individuais e perdeu em casa para o São Paulo por 2 a 0 na noite deste domingo (2), em São Januário. Zagueiro do Cruz-Maltino, Cuesta falou sobre o tropeço diante da torcida e saiu em defesa dos companheiros.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti marca presença em São Januário para assistir a Vasco x São Paulo

— É algo que se dá inexplicavelmente porque vínhamos jogando muito bem. Hoje, acho que faltou criar mais perigo. E o gol (de Lucas, em cobrança de pênalti), já acabando o primeiro tempo, afeta e muda tudo. Porque depois, eles viram um pouco mais atrás e tínhamos que buscar outras formas de pressionar. Mas não foi um jogo ruim. Acho que até o 0-0 nós estávamos controlando o jogo e depois mudou tudo — disse o zagueiro do Vasco, em entrevista à "Cazé TV".

Questionado sobre problemas no sistema defensivo, Cuesta defendeu os companheiros de setor e lembrou do recorte recente, que deu solidez ao time na campanha por aproximação na briga por uma vaga na próxima Libertadores. O momento é de correção no cenário geral.

continua após a publicidade

— Não é alerta. Se conseguimos três partidas sem sofrer gols, é porque estamos trabalhando muito bem. E todos podem falar de Robert, Cuesta, da equipe em geral. O alerta é ver o que fizemos de ruim no jogo e corrigir. Mas não é o alerta sobre não trabalhar bem ou que não trabalhamos bem essa semana. Pelo contrário, porque trabalhamos muito forte. Jogo tem isso. Tem imprevistos, como foi o pênalti, e agora temos que trabalhar pela reação.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com o resultado em São Januário, o Vasco caiu para a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos. A distância para o Fluminense, que abre o G-7, zona de classificação para a Libertadores, é de cinco pontos. O próximo compromisso da equipe comandada por Fernando Diniz será na quarta-feira (5), contra o Botafogo, no Nilton Santos.