Decisão de Wilton Pereira em Vasco x São Paulo enlouquece torcedores

O último lance do primeiro tempo entre Vasco e São Paulo foi uma cobrança de escanteio a favor do Tricolor Paulista. Foi desse lance que surgiu o pênalti a favor da equipe Henán Crespo. O lateral vascaíno Paulo Henrique puxa o zagueiro Arboleda na cobrança de escanteio e, após revisão no VAR, Wilton Pereira Sampaio marca a penalidade.

Na web, torcedores do Vasco discordaram completamente da decisão da arbitragem. Confira a repercussão;

Lucas Moura aproveita a cobrança de pênalti

O camisa 7 do São Paulo, Lucas Moura, que nada tinha a ver com a reclamação dos jogadores do Vasco, foi lá e aproveitou a oportunidade de abrir o placar. Bola de um lado, goleiro do outro. Lucas Moura cobrou de pé direito, deslocando o goleiro Léo Jardim.

Comissão de arbitragem para Vasco x São Paulo

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

Carlo Ancelotti é presença ilustre para assistir Vasco x São Paulo

A reportagem do Lance! flagrou o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, no camarote da presidência do Vasco da Gama para assistir o confronto contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

A partida deste domingo (2), antecede a última convocação da Seleção em 2025. Na segunda-feira (3), Ancelotti irá anunciar a lista para os amistosos diante de Senegal, dia 15, em Londres; e Tunísia, três dias depois, em Lille, na França.

Paulo Henrique cometeu um pênalti em Vasco x São Paulo (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Jogadores do Vasco e do São Paulo que podem estar no radar da Seleção:

Na Data Fifa deste mês, o lateral-direito vascaíno Paulo Henrique foi convocado após alguns cortes. O experiente Philippe Coutinho, o promissor Rayan e o goleiro Léo Jardim, são esperanças da torcida vascaína para a Seleção Brasileira.

No São Paulo, o volante Marco Antônio já esteve em pré-lista do italiano. Além dele, o goleiro Rafael vive bom momento.