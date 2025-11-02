Lance de jogador em Vasco x São Paulo enlouquece torcedores: 'Era gol'

Vasco e São Paulo estão se enfrentando, na noite deste domingo (2), pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Tricolor Paulista vai vencendo por 1 a 0, com gol de Lucas Moura, de pênalti. O lance de um jogador do Cruz-Maltino enlouqueceu os torcedores nas redes sociais.

O primeiro tempo de Vasco x São Paulo começou digno da expectativa dos torcedores. Com as duas equipes buscando o gol, Léo Jardim e Rafael fizeram boas defesas. No último lance da primeira etapa, Paulo Henrique agarrou Arboleda e Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti após revisão do VAR. Lucas Moura converteu a cobrança.

Nas redes sociais, os torcedores enlouqueceram com uma cabeçada de Rayan na trave. O goleiro Rafael ficou só observando, mas a bola beijou o poste em Vasco x São Paulo. Veja os comentários abaixo:

Duelo em São Januário pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja os comentários sobre o lance de Rayan em Vasco x São Paulo

Escalações das equipes

O treinador Fernando Diniz definiu os onze titulares do Cruz-Maltino que vão iniciar a partida contra o Tricolor Paulista, neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário. A única mudança em relação a equipe que venceu o Bragantino é o retorno do atacante Rayan, que se recuperou de um edema na coxa e retorna ao time.

Fernando Diniz definiu assim o Vasco para pegar o São Paulo: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan (Técnico: Fernando Diniz).

O São Paulo também está escalado para enfrentar o Gigante da Colina. Para a partida, o técnicio Hernán Crespo vai ter o desfalque do atacante Luciano e do lateral-direito Maik.

Essa foi a escalação de Crespo para Vasco x São Paulo: Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco; Mailton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Lucas Moura e Gonzalo Tapia (Técnico: Hernán Crespo)