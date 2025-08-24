Decisão da arbitragem em Vasco x Corinthians divide opiniões: ‘Mais uma vez’
Timão vai levando a melhor em São Januário
- Matéria
- Mais Notícias
Vasco x Corinthians estão se enfrentando em São Januário pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro, e uma polêmica de arbitragem dividiu opiniões nas redes sociais. O Timão abriu o placar, viu o Cruzmaltino empatar no segundo tempo, e retomou a vantagem.
Atitude de Fernando Diniz em Vasco x Corinthians repercute: ‘Que loucura’
Fora de Campo
Rivais reagem a provável reforço do Botafogo: ‘Abre o olho’
Fora de Campo
Atitude de torcida do Cruzeiro com Gabigol repercute: ‘Tem que parar’
Fora de Campo
Com cerca de 20 minutos de jogo, Matheus Bidu recebeu com muita liberdade na ponta esquerda e achou Maycon, sozinho, que finalizou de perna esquerda e abriu o placar em Vasco x Corinthians. No segundo tempo, Vegetti empatou de pênalti. Gui Negão colocou o Timão na frente mais uma vez.
➡️Atitude de Fernando Diniz em Vasco x Corinthians repercute: ‘Que loucura’
O gol de empate do Vasco é que gerou toda a polêmica nas redes sociais. Depois de um cruzamento, André Ramalho tocou com a mão na bola. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi chamado, e marcou pênalti após revisão. A decisão dividiu opiniões na web.
Veja repercussão da polêmica de Vasco x Corinthians nas redes sociais
Escalação das equipes
O treinador Fernando Diniz definiu a escalação do Vasco para a partida contra o Corinthians. A principal alteração foi a entrada do atacante David no lugar do argentino Vegetti. Com o argentino no banco, Coutinho vai assumir a braçadeira de capitão.
Time de Fernando Diniz em Vasco x Corinthians: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; David (Técnico: Fernando Diniz)
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O Corinthians atravessa uma fase difícil no Brasileirão, acumulando seis jogos sem vitória. A equipe segue desfalcada de nomes importantes: os atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay ainda se recuperam de lesões, assim como os meio-campistas André Carrillo e José Martínez, que também estão fora.
O Corinthains entra em campo com: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Matheus Bidu, Raniele, Maycon, Charles, Breno Bidon, Kayke e Gui Negão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias