Apesar da derrota, Diniz defende improvisação na zaga do Vasco: ‘O Hugo Moura é um acerto’
Técnico critica o sistema defensivo como um todo após revés para o Corinthians, mas elogia volante
A derrota por 3 a 2 para o Corinthians, neste domingo (24), em São Januário, escancarou mais uma vez os problemas defensivos do Vasco. No entanto, na coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz elogiou Hugo Moura e fez uma defesa enfática do volante, que vem sendo improvisado na zaga, classificando a aposta no jogador como "um acerto", apesar da falha do sistema como um todo.
'O sistema está falho, mas o Hugo Moura é um acerto'
Diniz iniciou sua análise criticando a postura defensiva geral da equipe, listando uma série de erros que resultaram nos gols sofridos.
— O primeiro gol a gente falha uma, duas, três vezes. O sistema todo: a gente não pressiona a bola, não fecha o centro, toma bola longa, não preenche a área. Um monte de falha — disse o treinador.
Apesar da crítica coletiva, ele fez questão de isentar e elogiar Hugo Moura, que vem atuando fora de sua posição de origem.
— O Hugo Moura está sendo improvisado de zagueiro e, na minha opinião, ele jogou bem todos os jogos. Se pegar uma avaliação geral, o que ele entrega na saída de jogo, na marcação… ele não falha na marcação. Então, o Hugo Moura ali é um acerto. O sistema defensivo está falho, mas o Hugo Moura é um acerto — cravou.
Como foi a derrota para o Corinthians
Em um jogo de cinco gols em São Januário, o Vasco foi superado pelo Corinthians por 3 a 2. O time paulista marcou com Maycon, Gui Negão e Gustavo Henrique. Pelo lado do Cruz-Maltino, Vegetti e Rayan marcaram os gols. Antes do intervalo, o Vasco ainda perdeu o volante Tchê Tchê, que sentiu dores e precisou ser substituído.
