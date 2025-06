Fernando Diniz fez um balanço do primeiro mês no comando do Vasco. Após a vitória sobre o São Paulo, o técnico contou que depois desses primeiros 30 dias o pensamento que tinha antes de acertar com o clube se confirmou: é um elenco que tem potencial.

- A coisa principal, que foi o que me motivou a vir, foi o potencial do time. É um time que soube aproveitar os jogadores que podiam andar mais para frente. Vejo os jogadores em franca evolução, num crescimento muito positivo. Isso confirma o que eu via do elenco do Vasco. A presença do Felipe e do Pedrinho tem conexão com o meu trabalho. Isso facilita. Sempre tiveram o olhar com mais profundidade sobre o que eu fazia - afirmou Diniz.

Agora o Vasco terá 10 dias de férias e só se reapresentará no dia 23 de junho. Diniz vai aproveitar as "mini férias" para curtir a esposa e a família. Inclusive, o técnico vai festejar o Dia dos Namorados atrasado.

- Vou ficar um pouco com a minha família. Aproveitar para mandar um feliz Dia dos Namorados, que passou, para a Simone, minha esposa querida - brincou o técnico. E projetou a chegar de Admar Lopes, novo diretor executivo de futebol do Vasco:

- Não paramos de trabalhar nessa janela. O Admar está chegando, vai ser muito bem recebido. E vai vim para somar ao Vasco - finalizou.

O Vasco só volta a entrar em campo após a parada da Copa do Mundo de Clubes. O Cruz-Maltino faz um clássico contra o Botafogo. As datas, horários e locais ainda serão definidos.

Rayan é o xodó de Diniz na segunda passagem pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Confira mais respsotas de Fernando Diniz, técnico do Vasco:

PHILIPPE COUTINHO

Acredito que as coisas vão andar e ele vai ficar aqui com a gente. É o desejo dele, do Vasco, da torcida, meu. Está só no começo dessa trajetória com a minha presença, tenho muita conexão com o Philippe. Sou um grande admirador, sempre fui, do talento dele. E da pessoa, cada vez mais (à medida) que vou conhecendo. Um jogador do talento dele que tem uma humildade que se equipara. Acho que tem muito a oferecer à torcida do Vasco e ao futebol brasileiro. Costumo dizer que jogadores como o Philippe são um presente ao futebol brasileiro. Fez uma partida gigante hoje, dia do aniversário, Dia dos Namorados. Partida simbólica, que acho que não vai esquecer tão cedo.

TÍTULO PERFORMANCE E RESULTADO

- A performance se antecede aos resultados. Vou falar quase sempre. Tem a performance boa. Contra o Red Bull a gente não mereceu perder o jogo.

TREINOU FINALIZAÇÃO?

- É uma coisa que quando você vai apreciar, contra o Bragantino a gente teve cabeçada para fora dentro da pequena área, que é uma chance muito maior do que um chute. O número melhor para analisar é a expectativa de gol, que a gente teve alta contra o Bragantino. Tivemos finalizações de cabeça, que foram umas cinco. Hoje a gente finalizou um pouco menos, mais para o gol e tivemos chances de marcar.

ANÁLISE E IDENTIDADE DO TRABALHO

- Eu não acho que foi o primeiro sinal. Fui muito claro na Argentina. Tinha falado que foi minha melhor estreia. Em todos os jogos teve muita coisa. Ficamos presos ao resultado. Contra o Bragantino, finalizamos mais de 20 vezes contra quatro. Talvez tenha sido o jogo em que o Bragantino finalizou menos nos últimos 40 jogos deles. Não é porque ganhamos de 3 a 1 que tivemos mais coisas do Diniz. Aos poucos o time vai melhorando. Acho que foi a nossa vitória mais contundente, sim. Ganhar aqui no Morumbi é muito difícil para todos os times, são poucas derrotas aqui historicamente. A vitória é fruto de muita gente.

- Eu costumo dizer que a minha identidade é o time ser solidário, agressivo e corajoso. A gente tem tido isso. Os dez dias beneficiaram a gente para treinar. Tivemos quase todo mundo o tempo todo. O DESP é excelente, parabenizar o departamento. Os massagistas, seguranças. O Vasco, além da sua torcida, que é o maior craque e patrimônio, o Vasco tem um ambiente interno onde todos têm importância. A vitória foi de muita gente. E esperamos estar cada vez mais conectados para os jogadores trazerem alegria à torcida.

PAUSA PARA TREINAMENTOS

- A janela dos treinamentos vai ser muito importante para a gente. O time tende a encorpar com os treinamentos, porque depois da pausa a sequência vai ser muito dura para nós.

PRIORIDADE NA PAUSA

- Eu acredito que, pelo menos naquilo que procuro passar, a performance antecede os resultados quase sempre. Sou muito focado no trabalho, porque temos mais controle sobre isso. Contra o Bragantino, não merecemos perder. O único aspecto que merecemos perder foi a contundência. Quando a equipe produz e perde, é um sinal de que as vitórias vão aparecer se ajustarmos as coisas. A vitória de hoje é resultado de uma causa maior. Futebol é incerto. Poderíamos ter jogado hoje e não ter vencido, a bola às vezes não entra. Aí viríamos com uma chuva de críticas, parecendo que tudo é ruim. É bom falar quando ganhar isso, porque é a mesma coisa quando perde.

- É muito foco no resultado. É importante, mas não é a única coisa do futebol. O que faz termos resultado é o trabalho. Não conseguimos enxergar os sinais quando o resultado não vem. A gente patina, não amplia o olhar. O resultado foi condizente com o que performamos. Numa entrevista como essa, temos que ir com cuidado para falarmos. É tão difícil ganhar no Morumbi quanto a torcida do Vasco ver o time perder de 2 a 0 e não vaiar o time. Aquilo foi um grande sinal para os jogadores, falei isso. Não tínhamos que nos afundar. Acredito que se performarmos assim, vamos conseguir ter muitos resultados.

JANELA DE TRANSFERÊNCIAS

- Eu sou muito contente com o elenco do Vasco. Vamos fazer movimentos pontuais. Vocês sabem que o Vasco tem orçamento com limitação, as pessoas aqui são responsáveis, estamos pagando nossos compromissos em dia. Vamos fazer o que for possível ser feito. A chegada do diretor que está vindo, tenho certeza que ele vai nos ajudar nesse sentido, com a experiência que ele tem. As pessoas daqui são excelentes, temos uma conexão limpa, com sintonia sobre o que pensamos do futebol, do jogo e da vida também.