Philippe Coutinho foi um dos grandes protagonistas na vitória do Vasco sobre o São Paulo. O meia cruz-maltino exaltou a mudança de postura da equipe sob o comando de Fernando Diniz.

- O Diniz é um cara sensacional. O professor tem mudado todo mundo. Ele tem conseguido tirar o melhor de cada um no dia a dia. Ele é um cara que cobra muito, mas também sabe a hora de estar ali, apoiar e dar um abraço. Então, nos treinamentos ele aumentou o ritmo e aumentou a intensidade. Eu acredito muito que vai fazer a diferença nos jogos - exaltou Coutinho em entrevista à Rede Globo.

Coutinho brincou quanto ao aniversário. Apesar de ser dia dos namorados, o meia do Vasco é o aniversariante do dia e completou 33 anos. O jogador vai presentear a esposa Ainê quando chegar em casa.

- Eu só chego em casa amanhã. Hoje é dia dos namorados, mas eu sempre brinco com ela. Pô, no meu dia eu ainda tenho que dar presente. Mas com certeza eu vou chegar com as flores em casa - brincou o camisa 11.

Mais respostas de Philippe Coutinho, meia do Vasco:

ANÁLISE DA PARTIDA

- Hoje é um dia especial pra mim. Antes do jogo, na concentração, quando o pessoal cantou parabéns, eu falei que era um prazer estar aqui no clube do meu coração, comemorando com eles ali. O meu maior desejo era fazer um grande jogo hoje com a equipe e sair daqui vitorioso. Foi o que aconteceu. A gente se entregou, treinamos muito durante esse período que teve sem jogos. Hoje a gente fez um grande jogo merecido.

RENOVAÇÃO DE CONTRATO

- O pessoal está conversando. Essa semana, eu acho que vai ser positiva para conversar e decidir tudo.