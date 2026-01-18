Diniz admite mau desempenho do Vasco contra Nova Iguaçu e aponta motivo: 'Faltou'

Fernando Diniz avaliou o desempenho do Vasco no empate sem gols com o Nova Iguaçu neste domingo (18), em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Em entrevista coletiva, o treinador apontou falhas de organização da equipe, projetou o retorno do time titular contra o Flamengo, comentou o planejamento no mercado e voltou a defender a permanência de Rayan no clube.

Segundo Diniz, o Vasco apresentou dificuldades mesmo levando em conta o curto período de trabalho e a falta de entrosamento do elenco utilizado na partida.

— A falta de entrosamento já estava computado, mas, pelo que a gente vinha treinando, poderíamos ter jogado melhor. Mesmo com o desentrosamento. Faltou ser mais agudo, mais insistente. O começo do jogo estava marcando muito bem, depois foi perdendo organização. De fatores positivos, acho que o JP entrou fazendo boa partida. João Vitor eu gostei, apesar de ter jogado pouco tempo.

O treinador também indicou que a tendência é utilizar a formação principal no clássico contra o Flamengo, além de explicar a estratégia do clube na janela de transferências.

— A tendência é (contra o Flamengo) voltar o time titular, essa é a ideia inicial. Sobre posições, estamos de olho no mercado. Não vamos trazer vários jogadores, vamos trazer com bastante critério. Não vou falar número, mas estamos de olho. Temos uma carência ou outra que vimos que é necessário. Vamos ver qual é a necessidade ou não. Uma partida só é muito pouco para fazermos uma análise sobre os que estão aqui. Ir no mercado, estamos mapeando com cuidado.

Diniz ainda comentou a situação de Rayan, não relacionado para a partida, e destacou a importância do atacante para o clube.

— Ele permanecer me agrada, claro. Agrada a todo o vascaíno. Se ele estivesse jogando hoje, provavelmente, a gente ganharia o jogo. Ele é muito decisivo. Falei para todo mundo: Rayan tem potencial de ser uma estrela mundial. Se fosse pensar no Rayan como filho, acho que ele tem de ficar mais uma temporada. Seria ótimo para o Vasco e para o futebol brasileiro.

Outras respostas de Fernando Diniz após Vasco x Nova Iguaçu

Matheus França

— Ele (Matheus França) teve um momento, no ano passado… Ele chegou aqui com muito tempo sem jogar. Teve lesões importantes na Inglaterra. Ele teve bons momentos entrando em alguns jogos, a gente achou que ele teria uma crescente e iria terminar o ano bem. Quando a gente teve a queda de rendimento, ele caiu junto e não conseguiu retomar ainda. Mas é um jogador que, quando trouxemos, era quase uma unanimidade de que era um bom reforço. Enfrentei ele em 2023, final de Carioca, com Arrascaeta e Gabigol no banco. Concordo e ele também sabe que ainda não conseguiu se encontrar, mas a gente não pode desistir facilmente. É um cara que trabalha e não desaprendeu. De fato, não vive um bom momento.

Estreantes

— O Saldivia e o Rojas eu sabia que não iam aguentar (jogar 90 minutos). Rojas nós estávamos acompanhando nos treinos. Saldivia está há muito tempo sem jogar, mas se colocou à disposição. Ia ser normal para esses jogadores que chegaram agora sentir mais.

Adson e Estrella

— O Adson veio para o banco e, se o jogo tivesse característica diferente, eu o colocaria. Mas temos que ter bastante cuidado, está treinando com o grupo só por uma semana. Se o jogo tivesse outro contorno, teria mais minutos. O Estrella está com os jogadores que eu gosto. Ele, nesse momento, está conseguindo fazer treinamentos continuados. Ele fez cirurgia no joelho, inchava, voltava. No tempo certo, pretendo colocá-lo. Vou colocar o que acho melhor. Minha ideia inicial não era nem usar o André Gómez, mas tive que usá-lo pela situação da partida

Orientações

— Uma vez que o jogador está no profissional, é a atitude, uma vez que os jogadores estão aqui, é o mais importante. A técnica você precisa aprimorar. As coisas andam juntas. Jogador lida com as frustrações da vida. O resultado frustrou por empatar dentro de casa. Temos que ganhar o jogo. Se tem um desempenho que você é muito superior, frustra. As duas coisas se complementam. O resultado frustra pelo desempenho e pelo resultado em si.

