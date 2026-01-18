Villani elogia atitude de jogador em Vasco x Nova Iguaçu: 'Bonito'
Equipes se enfrentaram pela terceira rodada do Carioca
O Vasco empatou com o Nova Iguaçu em 0 a 0, neste domingo (18), em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Durante o confronto, o lateral Victor Luís foi alvo de críticas de torcedores presentes no estádio. Determinada situação foi destacada pelo narrador Gustavo Villani, na transmissão do confronto pela Globo.
Com uma partida abaixo do esperado, Victor Luís deixou o gramado aos 34 minutos para a entrada de João Vitor Fonseca. Na ocasião, parte dos torcedores do Vasco esboçaram uma vaia ao atleta. Diante do cenário, o lateral respondeu à ação com um pedido de desculpas, reconhecendo a má partida.
Diante do cenário, o narrador Gustavo Villani elogiou a postura do jogador. Durante a transmissão da Globo, a interação entre ele e os torcedores teve destaque.
— Bonito o gesto de humildade do Victor Luís. Ele sabe que não foi bem e pediu desculpas para a arquibancada. Nossa transmissão pegou — disse o narrador.
Vasco x Nova Iguaçu: como foi o jogo?
A partida em São Januário teve baixo nível técnico e poucas oportunidades claras. O Nova Iguaçu criou as melhores chances do primeiro tempo, ambas com Xandinho, que acertou a trave em uma finalização e, em outra, parou em defesa de Léo Jardim.
O Vasco teve dificuldade para construir jogadas, mostrou pouca criatividade e ouviu as primeiras manifestações de insatisfação das arquibancadas, com Matheus França — que acabou substituído no intervalo — sendo o principal alvo das reclamações. No primeiro tempo, o goleiro Mota, do Nova Iguaçu, não precisou fazer nenhuma defesa com maior grau de dificuldade.
Fernando Diniz promoveu mudanças para o início do segundo tempo, e o Gigante voltou assustando logo de cara. Após cruzamento de Maxime, uma das novidades, David cabeceou e obrigou o goleiro Mota a fazer grande defesa aos dois minutos.
Apesar da boa ação ofensiva, o Vasco também sofreu nos primeiros minutos da segunda etapa. Aos 5', a bola sobrou para Sidão na pequena área após bate-rebate, e Léo Jardim saiu abafando para evitar o gol do Nova Iguaçu.
Com mais posse e ocupando o campo adversário, o Vasco buscava, mas não encontrava espaços para infiltrar na área. Andrés Gómez, então, passou a arriscar chutes de média distância: primeiro, levou perigo aos 19', depois aos 35', parando em defesas de Mota em ambas.
Pressionando alto, o Cruz-Maltino viu o Nova Iguaçu conseguir sair jogando e criar boa chance aos 25 minutos. A bola chegou até Lucas Cruz na entrada da área, e Léo Jardim precisou se esticar para defender a finalização do atacante no canto direito. Apesar disso, os visitantes pouco conseguiram criar na segunda etapa. Assim, nada de gols em São Januário.
