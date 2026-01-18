Vasco e Nova Iguaçu empatam sem gols pelo Carioca

Vasco e Nova Iguaçu ficaram no empate por 0 a 0 neste domingo (18), em São Januário, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Cruz-Maltino chega a quatro pontos e ocupa o segundo lugar do Grupo A; o Laranjão tem a mesma pontuação e lidera o Grupo B.

Vegetti se despede do Vasco e recebe homenagem em São Januário

Vasco x Nova Iguaçu: como foi o jogo?

A partida em São Januário teve baixo nível técnico e poucas oportunidades claras. O Nova Iguaçu criou as melhores chances do primeiro tempo, ambas com Xandinho, que acertou a trave em uma finalização e, em outra, parou em defesa de Léo Jardim.

O Vasco teve dificuldade para construir jogadas, mostrou pouca criatividade e ouviu as primeiras manifestações de insatisfação das arquibancadas, com Matheus França — que acabou substituído no intervalo — sendo o principal alvo das reclamações. No primeiro tempo, o goleiro Mota, do Nova Iguaçu, não precisou fazer nenhuma defesa com maior grau de dificuldade.

Fernando Diniz promoveu mudanças para o início do segundo tempo, e o Gigante voltou assustando logo de cara. Após cruzamento de Maxime, uma das novidades, David cabeceou e obrigou o goleiro Mota a fazer grande defesa aos dois minutos.

Apesar da boa ação ofensiva, o Vasco também sofreu nos primeiros minutos da segunda etapa. Aos 5', a bola sobrou para Sidão na pequena área após bate-rebate, e Léo Jardim saiu abafando para evitar o gol do Nova Iguaçu.

Com mais posse e ocupando o campo adversário, o Vasco buscava, mas não encontrava espaços para infiltrar na área. Andrés Gómez, então, passou a arriscar chutes de média distância: primeiro, levou perigo aos 19', depois aos 35', parando em defesas de Mota em ambas.

Pressionando alto, o Cruz-Maltino viu o Nova Iguaçu conseguir sair jogando e criar boa chance aos 25 minutos. A bola chegou até Lucas Cruz na entrada da área, e Léo Jardim precisou se esticar para defender a finalização do atacante no canto direito. Apesar disso, os visitantes pouco conseguiram criar na segunda etapa. Assim, nada de gols em São Januário.

Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam em São Januário pelo Campeonato Carioca (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

O que vem por aí?

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (21) e enfrenta o Flamengo no Maracanã. Já o Nova Iguaçu recebe o Fluminense na quinta-feira (22), no Estádio Luso Brasileiro. Ambas partidas são válidas pela terceira rodada da Taça Guanabara.

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x Nova Iguaçu

2ª rodada - Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo, 18 de janeiro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Andrés Gómez (VAS); Xandinho, Léo Rafael e Thomasel (NIG);

🟥 Cartões vermelhos:

🏟️ Público: 13.380 pagantes

ESCALAÇÕES:

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas (JP) e Victor Luís (João Vitor); Hugo Moura, Tchê Tchê e Matheus França (Maxime); Garre (Andrés Gómez), David (Rojas) e GB.

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Mota; Yan (Augusto), Davi, Sidney e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael e Rickelme; Xandinho, Charopem (Léo David) e Lucas Cruz (Iago Lacerda).

ARBITRAGEM:

🟨 Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Ana Vitória Trindade Ferreira

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho