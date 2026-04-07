Lazaroni revela estratégia de Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Barracas

A coletiva após o empate do Vasco na estreia da Copa Sul-Americana trouxe explicações detalhadas de Bruno Lazaroni sobre o desempenho da equipe e, principalmente, sobre a estratégia definida por Renato Gaúcho. Mesmo sem estar à beira do campo, o treinador principal foi o responsável por todas as decisões táticas, segundo o auxiliar.

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Lazaroni explicou que a ideia inicial foi espelhar o sistema do Barracas Central, adotando uma formação com três zagueiros e alas, no 5-3-2, para equilibrar as ações e explorar momentos específicos do jogo.

- O que o Renato planejou inicialmente para este jogo foi, basicamente, espelhar a equipe do Barracas. Por isso, começamos com uma linha de cinco (5-3-2). Colocamos o Matheus e o Nuno, que são jogadores com maior poder de flutuação, e, no momento em que o jogo ficou mais aberto — mais propício para o jogo do Marino —, foram feitas as substituições que o Renato solicitou.

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O auxiliar também reforçou que todas as decisões — desde a escalação até as substituições — foram previamente estabelecidas por Renato Gaúcho. Isso inclui a escolha por iniciar com Matheus França, mesmo diante das críticas recentes da torcida.

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- Todas as decisões, inclusive do plano de jogo, foram elaborados pelo Renato gaúcho, inclusive as substituições que ele queria que a gente executasse. Eu acho que a gente terminou o jogo com a sensação que a gente poderia ter vencido a partida. Era um contexto um pouco diferente. A gente optou nesse momento por priorizar um pouquinho o Campeonato Brasileiro para essa rodada (da Sul-Americana), então eram jogadores que não estavam jogando com mais regularidade. Acho que a gente produziu, inclusive, para sair daqui com a vitória. Então a gente sai daqui com um gostinho e um pouco amargo que a gente podia ter saído com os três pontos - explicou o auxiliar.

Além dos bastidores, Lazaroni fez uma análise mais aprofundada da partida, destacando as dificuldades encontradas diante de um adversário bem postado defensivamente.

- O Barracas Central trabalhou praticamente em bloco médio e bloco baixo, muito compacto, buscando transições. Nesse cenário, faltou um pouco mais de largura, circulação mais rápida da bola, amplitude e presença na área. Quando a equipe adversária está muito recuada, você perde espaço para jogadas em profundidade e acaba recorrendo a chutes de fora, bolas paradas e cruzamentos. Faltou mais velocidade na circulação para encontrar os espaços e conseguir mais finalizaçõe - avaliou.

JP lamenta chance disperdiçada pelo Vasco (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

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Apesar das dificuldades, Lazaroni destacou que o Vasco produziu o suficiente para sair com a vitória, mas lamentou o resultado.

- Acho que a gente produziu, inclusive, para sair daqui com a vitória. Então a gente sai daqui com um gostinho e um pouco amargo que a gente podia ter saído com os três pontos - concluiu.

O treinador também ressaltou as dificuldades impostas pelas condições climáticas durante a partida e valorizou a participação dos jovens da base:

- As condições climáticas atrapalharam um pouco hoje. Tivemos muito vento e uma chuva que ia e voltava, então acho importante destacar isso. Também é válido ressaltar a presença dos meninos da base. Alguns tiveram oportunidade de jogar, como o Avellar e o Zucarello. É importante que todos saiam fortalecidos, pelo trabalho que vem sendo feito no clube, principalmente nas categorias de base.

O Vasco agora volta suas atenções para o próximo compromisso, contra o Remo, no sábado, em Belém, às 16h30, no Mangueirão.

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✅ FICHA TÉCNICA

BARRACAS CENTRAL X VASCO

SUL-AMERICANA - 1ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Florencio Sola

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Carlos Bentancur (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL)

🖥️ VAR: Leonard Mosquera (COL)

⚽ Gols:

🟨 Cartões amarelos: Matheus França (VAS), Tómas Porra (BAR), Damián Martínez (BAR), Candia (BAR), Lukas Zuccarello (VAS), Briasco (BAR)

🟥 Cartões vermelhos: Puig (BAR)

Escalação do Barracas Central

Espínola, Damían Martínez (Barrios), Capraro, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Miloc, Tomás Porra e Ivan Tapia (Puig); Morales (Briasco) e Candia (Maroni).

Escalação do Vasco

Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, Cuesta, Lucas Freitas, Wallace Falcão e Avellar (Marino); Hugo Moura, JP e Matheus França (Adson); Nuno Moreira (Zuccarello) e Spinelli.

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