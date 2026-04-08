No empate do Vasco pela Copa Sul-Americana, contra o Barracas Central, na Argentina, a partida acabou se tornando uma importante vitrine para jogadores menos utilizados ao longo da temporada. Com uma escalação alternativa, o Gigante da Colina apostou na mescla entre reservas e jovens da base e foi recompensado com atuações consistentes, vendo alguns nomes aproveitarem bem a oportunidade e darem respostas positivas dentro de campo.

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Entre os titulares mais frequentes, apenas Hugo Moura, Nuno Moreira e Puma Rodríguez começaram jogando, abrindo espaço para que atletas da base e do banco mostrassem serviço em um cenário competitivo fora de casa.

O grande destaque da noite foi o meia JP. Atuando como segundo volante, o jovem demonstrou personalidade e qualidade técnica, sendo peça fundamental na saída de bola sob pressão dos argentinos. Com boa visão de jogo, JP criou oportunidades, incluindo um belo passe para Marino em lance perigoso na segunda etapa, além de contribuir defensivamente com uma marcação intensa.

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Os números reforçam a boa atuação: foram 92 ações com a bola, 88% de aproveitamento nos passes (58 certos em 66 tentativas), quatro finalizações, dois dribles certos, três desarmes bem-sucedidos e oito duelos ganhos pelo chão. Em um setor considerado carente no elenco — que tem Tchê Tchê como principal jogador na função —, JP deu um passo importante para ganhar mais minutos ao longo da temporada.

JP na partida entre Barracas Central x Vasco (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)|

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Outro nome que chamou atenção foi o lateral-esquerdo Riquelme Avellar. Já tendo recebido minutos recentemente contra o Coritiba na volta da Data Fifa, o jovem voltou a mostrar boas credenciais. Com vigor físico e presença ofensiva, Avellar apoiou bem no ataque e não se intimidou diante do adversário.

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Ele terminou a partida com 50 ações com a bola, duas finalizações, 69% de aproveitamento nos passes e cinco duelos ganhos pelo chão. Apesar da atuação consistente, a concorrência na posição é forte, com Cuiabano e Lucas Piton já consolidados no elenco principal.

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Mesmo assim, a atuação na Argentina funciona como um importante cartão de visitas para Avellar e reforça a ideia de que o Vasco pode contar com boas opções vindas da base. Em uma temporada longa, marcada por diferentes competições, ter jovens prontos para corresponder pode ser um diferencial importante para o clube carioca.

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