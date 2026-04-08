Ex-Vasco se destaca por time de Portugal; Cruz-Maltino ainda mantém percentual do atleta
Atacante decide vitória do Alverca com gol e assistência e vive bom momento na temporada
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O atacante Figueiredo foi o grande destaque do Alverca na vitória por 2 a 1 sobre o Rio Ave, no último sábado (4), pela Liga Portugal. O jogador participou diretamente dos dois gols da equipe, balançando as redes uma vez e contribuindo com uma assistência, desempenho que lhe garantiu o prêmio de melhor em campo. Em 69 minutos, acumulou 45 ações com a bola, finalizou três vezes — sendo duas no alvo — e ainda somou sete recuperações, evidenciando intensidade também sem a posse.
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Após a partida, o atacante celebrou o momento vivido em sua primeira temporada no futebol português. Figueiredo destacou a importância do coletivo e valorizou o trabalho diário do elenco.
- Fico muito feliz por esse momento que estou vivendo, principalmente por poder ajudar com gol e assistência. Mais importante que isso é a entrega do grupo, que tem trabalhado muito forte no dia a dia - afirmou.
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Contratado em 2025, quando ainda estava emprestado ao América-MG, o jogador foi negociado por 750 mil euros (cerca de R$ 4,7 milhões). Mesmo após a venda, o Vasco manteve 10% dos direitos econômicos do atleta, podendo lucrar em uma futura negociação. A divisão ficou com 60% para o Alverca e 30% para o Boavista de Saquarema, clube formador do atacante.
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Na atual temporada, Figueiredo soma 22 jogos, com quatro gols e duas assistências, atuando principalmente pelas pontas. O ex-vascaíno tem se consolidado como peça importante na campanha do Alverca, que ocupa a 10ª colocação na tabela, com 32 pontos, mantendo distância confortável da zona de rebaixamento.
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