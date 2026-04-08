Jornalista exalta Sul-Americana e compara ao Vasco: 'Muito grande'

Vasco e Barracas Central empataram em 0 a 0 na estreia das equipes na fase de grupos da Sul-Americana. Mesmo com a vantagem numérica de jogadores nos minutos finais, a equipe cruz-maltina não conseguiu balanças as redes. Com isso, Pedro Ivo, comentarista dos canais ESPN, disparou sua visão sobre a participação do clube carioca na competição

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Vasco menor que a competição?

Durante o programa 'Linha de Passe', da ESPN, o jornalista Pedro Ivo Almeida expôs sua opinião sobre a presença do Gigante da Colina na Sul-Americana após o empate contra o clube argentino:

- Eu acho a Sul-americana muito grande para o Vasco atual. Nos últimos 20 e tantos anos , o time tem uma Copa do Brasil e dois estaduais. Todo ano a prioridade é 45 pontos (Brasileirão) - disparou o comentarista.

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Comentarista critica atuação do Vasco (Foto: Divulgação/ESPN)

Como foi o jogo

O Vasco teve amplo controle no primeiro tempo, impondo ritmo e manteve 64% da posse de bola diante do adversário argentino. A equipe criou as melhores oportunidades, especialmente em um cabeceio de Spinelli e em uma finalização após boa infiltração do lateral Avellar.

O grande destaque da etapa inicial foi o meia JP, que atuou como principal articulador, distribuindo passes e comandando a organização ofensiva do Cruz-Maltino.

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➡️JP e Avellar deixam boa impressão após estreia na Sul-Americana; confira.

Na segunda etapa, o time argentino voltou mais equilibrado, enquanto o Vasco demonstrou queda física e perdeu intensidade. As alterações do técnico Marcello Salles trouxeram novo fôlego, com Adson e Marino que aumentou a força ofensiva.

A situação ficou ainda mais favorável na reta final, quando Maximiliano Puig foi expulso após falta dura em Nuno Moreira, que deixou o Vasco com um jogador a mais. Mesmo assim, a equipe não conseguiu converter a superioridade em gol, e manteve o empate sem gols até o apito final.

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