Sem a presença de Renato Gaúcho no estádio Florencio Sola, na Argentina, Vasco e Barracas Central empataram por 0 a 0 na estreia das equipes na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com os jogadores titulares poupados, o Cruz-Maltino entrou em campo com um misto de jogadores reservas e jovens da base.

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Apesar do tropeço, as maiores críticas do confronto não foram direcionadas aos jogadores, mas sim ao técnico Renato Gaúcho, que escolheu não viajar com a equipe para a Argentina. Renato Gaúcho escolheu ficar no Rio de Janeiro, junto ao seu auxiliar Alexandre Mendes, enquanto Marcelo Salles, o outro auxiliar técnico, foi o comandante da equipe contra o Barracas Central.

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Em casa, Renato foi fotografado por sua filha Carol assistindo ao jogo pela televisão. A foto publicada nas redes sociais da filha do treinador viralizaram e causaram incômodo na torcida do Vasco. Confira a repercussão:

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Torcedores do Vasco criticam ausência de Renato Gaúcho

Como foi a estreia do Cruz-Maltino na Sula?

O Vasco teve amplo controle no primeiro tempo, impondo ritmo e manteve 64% da posse de bola diante do adversário argentino. A equipe criou as melhores oportunidades, especialmente em um cabeceio de Spinelli e em uma finalização após boa infiltração do lateral Avellar.

O grande destaque da etapa inicial foi o meia JP, que atuou como principal articulador, distribuindo passes e comandando a organização ofensiva do Cruz-Maltino.

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➡️JP e Avellar deixam boa impressão após estreia na Sul-Americana; confira.

Na segunda etapa, o time argentino voltou mais equilibrado, enquanto o Vasco demonstrou queda física e perdeu intensidade. As alterações do técnico Marcello Salles trouxeram novo fôlego, com Adson e Marino que aumentou a força ofensiva.

A situação ficou ainda mais favorável na reta final, quando Maximiliano Puig foi expulso após falta dura em Nuno Moreira, que deixou o Vasco com um jogador a mais. Mesmo assim, a equipe não conseguiu converter a superioridade em gol, e manteve o empate sem gols até o apito final.

Vasco soma apenas um ponto no jogo de estreia sem Renato Gaúcho (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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