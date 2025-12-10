Nas duas vezes que se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro em 2025, Vasco e Fluminense ficaram em pé de igualdade com uma vitória para cada lado. Em ambos, os duelos tiveram um protagonista claro: Rayan, o jovem Revelação do Brasileirão.

Os últimos Vasco x Fluminense

No primeiro turno do Brasileirão, com mando Tricolor, o Flu venceu por 2 a 1, com um gol contra de Vegetti e um golaço de Guga (João Victor diminuiu para o Cruz-Maltino). O jogo foi disputado no dia 24 de maio, às 18h30, no Maracanã.

No segundo turno veio a revanche vascaína. O Vasco venceu o Fluminense por 2 a 0, com gols de Rayan e Nuno Moreira. O jogo foi disputado no dia 20 de outubro, às 20h30, também no Maracanã.

Autor do primeiro gol e responsável por iniciar a jogada do segundo, Rayan foi o maior destaque desta vitória vascaína. Após balançar as redes, o jovem correu em direção a torcida e fez um "C" com a mão pra a torcida do Fluminense em alusão ao rebaixamento para a terceira divisão em 1998. Ato que já havia feito no primeiro turno.

Apesar de ter sofrido a virada do Fluminense, o Vasco começou vencendo o jogo no primeiro turno (2x1). Quando João Vitor marcou o primeiro gol do jogo, Rayan imitou a letra "C" com amão, irritando Guga, seu adversário na partida, que iniciou uma confusão.

Rayan x Guga

Perguntado sobre o que significava o gesto, Rayan foi direto;

— Fiz o "C" sim… é uma provocação é do jogo. Clássico é assim mesmo. Eu faço essa provocação desde da base estou no profissional eu não vou mudar minha personalidade — declarou.

Após o jogo, Guga foi questionado com a irritação em relação à atitude de Rayan, e respondeu:

— É só ter mais respeito, porque da mesma forma que tem trabalhador do outro lado, pais de família do lado de lá, tem daqui também. Ele pode comemorar, pode fazer o que for, mas não desrespeitando a instituição que está desse lado, dos torcedores que estão desse lado. Só falei para ele ter respeito, mais nada. Mas é um menino que tem muito a amadurecer ainda, agora é festejar com os nossos torcedores desse lado — disse.