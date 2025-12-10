menu hamburguer
Vasco

Muito trabalho: Vasco tenta ajustar defesa e ataque antes de clássico com o Fluminense

Time passou seis dos últimos oito jogos sem marcar gol

Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/12/2025
Fernando Diniz comanda último treino antes do jogo de ida das semifinais (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Fernando Diniz tem o treino desta quarta-feira (10) como última chance para corrigir dois problemas que se tornaram recorrentes no Vasco: a defesa insegura e o ataque inoperante. Isso porque o time vai para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11), diante do Fluminense, carregando na bagagem números nada animadores.

Nos últimos oito jogos, todos eles pelo Brasileirão, o Vasco perdeu sete vezes, sofreu 17 gols e marcou apenas seis. A única vitória foi diante do Internacional, pela antepenúltima rodada, quando a equipe goleou por 5 a 1.

Desde que venceu o Bragantino por 3 a 0 em 26 de outubro, o Vasco passou seis jogos sem marcar um único gol. À exceção daquela goleada sobre o Inter, o time só conseguiu marcar gol contra o Juventude, quando perdeu por 3 a 1 no São Januário.

A falta de gols tem se refletido no ânimo da equipe. Reserva nos últimos jogos, Vegetti acabou substituído ainda no primeiro tempo do jogo de domingo passado, quando o Vasco foi goleado pelo Atlético-MG, e saiu de campo revoltado. E a última vez que o atacante marcou foi justamente naqueles 3 a 0 sobre o Bragantino.

Vasco encara Fluminense após encerrar Brasileirão com 3ª pior defesa

A situação da defesa também é motivo de alerta para Fernando Diniz. O Vasco vai para o duelo com o Fluminense quatro dias após encerrar um Brasileirão em que sofreu 60 gols em 38 jogos. O time teve a terceiro pior defesa, atrás apenas dos rebaixados Sport (que foi vazado 75 vezes) e Juventude (69).

Para complicar a situação, Diniz não poderá contar com o lateral-esquerdo Lucas Piton, que sofreu lesão ligamentar no joelho esquerdo e dificilmente poderá retornar ainda nesta temporada.

Fernando Diniz no jogo entre Vasco e Lanús
Fernando Diniz tem muitos ajustes a fazer no Vasco antes de jogo com o Fluminense (Foto: Luis Robayo/AFP)

