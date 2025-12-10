Jornalistas apontam favoritos para semifinais da Copa do Brasil
Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Fluminense sonham com a conquista do torneio
Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Fluminense são as quatro equipes que ainda sonham com o título da Copa do Brasil. Os confrontos entre as equipes começam a ser disputados nesta quarta-feira (10), e para ocasião, o Lance! ouviu a opinião dos jornalistas Paulo Calçade, da ESPN, e Victor Canedo. Além deles, os colunistas do site, Eduardo Tironi, Gustavo Fogaça, o Guffo e Lúcio de Castro.
➡️ IA prevê o resultado de Cruzeiro x Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil
Vasco x Fluminense
Para a semifinal entre Vasco e Fluminense, os cinco jornalistas apontaram a equipe tricolor como a favorita ao confronto. O momento atual da equipe do técnico Luis Zubeldía foi considerado superior ao time de Fernando Diniz.
De um lado, o Tricolor chega para o confronto decisivo tendo vencido os últimos três jogos do Campeonato Brasileiro, contra São Paulo, Grêmio e Bahia. Do outro, o Cruzmaltino vive uma crise, tendo apenas uma vitória contra sete derrotas nos últimos oito jogos.
O primeiro confronto do clássico carioca pela semifinal da Copa do Brasil acontece nesta quinta-feira (11), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. O primeiro mando de campo é do Vasco.
Cruzeiro x Corinthians
Na chave entre os times mineiro e paulista, as opiniões foram divididas. Guffo e Tironi foram favoráveis a uma classificação do Timão. Já Victor Canedo, Lúcio de Castro e Paulo Calçade apontaram o clube celeste como o amplo favorito.
Assim como o clássico carioca, Cruzeiro e Corinthians chegam para o momento decisivo da temporada em cenários diferentes. A equipe do técnico Leonardo Jardim terminou o Brasileirão em alta, ficando na 3ª colocação. Já a de Dorival Júnior, ficou com a 14ª posição, sendo o pior clube paulista na classificação final do campeonato nacional.
O primeiro confronto entre as equipes acontece, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Vale destacar, que o jogo de volta dos confrontos entre Cruzeiro e Corinthians, além de Vasco e Fluminense, acontecem no sábado (13).
