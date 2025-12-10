menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalistas apontam favoritos para semifinais da Copa do Brasil

Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Fluminense sonham com a conquista do torneio

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/12/2025
04:10
Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraTaça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Fluminense são as quatro equipes que ainda sonham com o título da Copa do Brasil. Os confrontos entre as equipes começam a ser disputados nesta quarta-feira (10), e para ocasião, o Lance! ouviu a opinião dos jornalistas Paulo Calçade, da ESPN, e Victor Canedo. Além deles, os colunistas do site, Eduardo Tironi, Gustavo Fogaça, o Guffo e Lúcio de Castro.

continua após a publicidade

➡️ IA prevê o resultado de Cruzeiro x Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil

Vasco x Fluminense

Para a semifinal entre Vasco e Fluminense, os cinco jornalistas apontaram a equipe tricolor como a favorita ao confronto. O momento atual da equipe do técnico Luis Zubeldía foi considerado superior ao time de Fernando Diniz.

De um lado, o Tricolor chega para o confronto decisivo tendo vencido os últimos três jogos do Campeonato Brasileiro, contra São Paulo, Grêmio e Bahia. Do outro, o Cruzmaltino vive uma crise, tendo apenas uma vitória contra sete derrotas nos últimos oito jogos.

continua após a publicidade

O primeiro confronto do clássico carioca pela semifinal da Copa do Brasil acontece nesta quinta-feira (11), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. O primeiro mando de campo é do Vasco.

Rayan na partida entre Vasco e Fluminense (Foto: Alexandre DurÃ£o/ZIMEL PRESS)
Vasco e Fluminense decidem a semifinal da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press) <br>

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Cruzeiro x Corinthians

Na chave entre os times mineiro e paulista, as opiniões foram divididas. Guffo e Tironi foram favoráveis a uma classificação do Timão. Já Victor Canedo, Lúcio de Castro e Paulo Calçade apontaram o clube celeste como o amplo favorito.

continua após a publicidade

Assim como o clássico carioca, Cruzeiro e Corinthians chegam para o momento decisivo da temporada em cenários diferentes. A equipe do técnico Leonardo Jardim terminou o Brasileirão em alta, ficando na 3ª colocação. Já a de Dorival Júnior, ficou com a 14ª posição, sendo o pior clube paulista na classificação final do campeonato nacional.

O primeiro confronto entre as equipes acontece, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Vale destacar, que o jogo de volta dos confrontos entre Cruzeiro e Corinthians, além de Vasco e Fluminense, acontecem no sábado (13).

Cruzeiro x Corinthians (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Cruzeiro e Corinthians decidem a semifinal da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias