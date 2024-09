Fernando Diniz não comandará Cruzeiro contra o Vasco; entenda

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, durante partida contra o Libertad, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana 2024. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 27/09/2024 - 07:15 • Rio de Janeiro

Novo técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz fez sua primeira partida à beira do gramado do Mineirão nesta quinta-feira (26) em partida de volta das quartas de final da Sul-Americana. O Cabuloso empatou em 1 a 1 com o Libertad e confirmou a classificação. Mas pelo Brasileirão, a estreia terá que ser adiada.

➡️ Em estreia de Fernando Diniz, Cruzeiro empata com Libertad e está nas semifinais da Sul-Americana

➡️ Diniz admite queda do Cruzeiro após expulsão, mas valoriza: ‘Classificação merecida’

O Cruzeiro volta à campo no próximo domingo (29), contra o Vasco, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O time precisa voltar a vencer depois de dois jogos para continuar brigando por uma vaga no G6, mas não poderá contar com o novo técnico para a partida.

Isso porque Fernando Diniz cumpre suspensão depois de ser expulso no clássico contra o Flamengo quando ainda era técnico do Fluminense, em junho. O treinador recebeu dois cartões amarelos por desaprovar com palavras ou gestos das decisões da arbitragem". O auxiliar Eduardo Barros deve comandar a equipe na partida de domingo.

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, durante partida contra o Libertad, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana 2024. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Diniz chega ao Cruzeiro para substituir Fernando Seabra, que não resistiu à pressão depois do empate com o Cuiabá na última rodada. A Raposa chegou a chegar na sexta colocação, mas caiu de desempenho nas últimas partidas e estagnou na sétima posição com 24 pontos, mesma pontuação de Bahia e Internacional.