O Vasco empatou com o Melgar, em 3 a 3, na primeira rodada do Grupo G da Sul-Americana, na noite desta quarta-feira (2), no Estádio Monumental de la UNSA. Coutinho e Vegetti (dois) marcaram os gols do Cruz-Maltino, enquanto Gregorio Rodríguez, Facundo Castro e Cabrera balançaram a rede para a equipe peruana.

Com o resultado, Vasco e Melgar dividem a mesma posição na classificação do Grupo G da Sul-Americana. Ambos as equipes lideram, tendo em vista que Puerto Cabello, da Venezuela, e Lanús, da Argentina, se enfrentam às 19h desta quinta-feira (3).

Como foi o jogo?

O Vasco não deixou se intimidar com o Melgar e nem sentiu a altitude. Apenas com dois minutos de jogo, Lucas Piton acha Philippe Coutinho na entrada da área. O camisa 11 arriscou a chapada de fora de área e marcou um gol antológico em Arequipa.

Após abrir o placar, o Vasco se acomodou resultado parcial e o Melgar começou a gostar do jogo. A equipe peruana imprimiu um forte ritmo, enquanto o Cruz-Maltino resistia às investidas.

Aos 23 minutos parecia que os ventos começariam a soprar a favor do Melgar. Cabanillas driblou Paulo Henrique, que deixou a perna e derrubou o adversário dentro da área. Na cobrança, Tomás Martínez desperdiçou o pênalti.

Com calma, paciência, tranquilidade e trabalhando a bola, o Vasco ampliou o placar. Aos 31 minutos, Coutinho lança de trivela e deixa Vegetti de cara para o gol para marcar o segundo do Vasco na partida. Em seguida, a zaga cruz-maltina cochilou e Gregorio Rodríguez subiu no meio de quatro jogadores para diminuir para o Melgar.

Se os torcedores acharam que ficariam apreensivos com o ímpeto do Melgar, que foi para o intervalo com boas chances de empatar na volta, o Vasco tratou de tranquilizar os vascaínos. Logo aos cinco minutos, mais um gol relâmpago.

Nuno Moreira roubou a bola ainda no campo de ataque e tocou para Coutinho, que devolveu no português. O atacante deu um bom passe para Vegetti, que brigou com a marcação e, mesmo caído, marcou mais um gol na partida.

Após o terceiro gol, o Vasco recuou, assistiu o Melgar jogar e chamou o adversário ao ataque. Foi assim que a equipe peruana chegou ao segundo gol. Cabrera cruzou da intermediária, Facundo Castro subiu nas costas de Mauricio Lemos e cabeceou sem chances para Léo Jardim, aos 34 minutos.

O Vasco estava com o jogo ganho. Depois do Melgar marcar o segundo gol, Carille tira Vegetti e coloca Lucas Oliveira, o que se tornou um convite aos cruzamentos dos peruanos, que foram com tudo para o ataque. Aos 44 minutos, González lançou na segunda trave e Cabrera subiu nas costas de Piton para empatar.

O que vem pela frente?

O Vasco viaja do Peru direto para São Paulo, onde volta a campo neste sábado (5) para enfrentar o Corinthians. O Cruz-Maltino enfrenta a equipe paulista às 18h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

MELGAR-PER 3 X 3 VASCO

1ª RODADA DO GRUPO G - SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 2 de fevereiro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Monumental de la UNSA, Arequipa (PER);

🥅 Gols: Philippe Coutinho (2' do 1ªT), Vegetti (31' do 1ºT e 5' do 2ºT), Gregorio Rodríguez (38' do 1ºT), Facundo Castro (34' do 2ºT) e Cabrera (44' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Liza e Lazo (MEL); Paulinho, Mauricio Lemos e Lucas Oliveira (VAS);

⚽ ESCALAÇÕES

MELGAR (Técnico: Wálter Ribonetto)

Cáceda; Lazo (Alejandro Ramos), Barrios (Tandazo), Leonel González e Cabanillas; Orzán, Arias (Facundo Castro), Tomás Martínez e Cabrera; Liza (Bordacahar) e Gregorio Rodríguez (Guzmán).

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Jair), Benjamín Garré (Rayan), Coutinho (Tchê Tchê) e Nuno Moreira (Adson); Vegetti (Lucas Oliveira).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Derlis Lopez (PAR);

🚩 Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Nancy Fernandez (PAR);

4️⃣ Quarto árbitro: Jose Mendez (PAR);

🖥️ VAR: Zulma Quiñonez (PAR).