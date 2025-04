Torcedores do Vasco se revoltam com Fábio Carille: ‘Medroso’

O Vasco empatou com o Melgar, em 3 a 3, na primeira rodada do Grupo G da Sul-Americana, na noite desta quarta-feira (2), no Estádio Monumental de la UNSA, no Peru. Após o resultado, parte da torcida do Cruzmaltino criticou o técnico Fábio Carille. A revolta foi motiva pelo fato do clube alvinegro ter cedido o empate na reta final da partida.

Com gols de Philippe Coutinho e Vegetti (dois) o Vasco chegou a liderar o placar por 3 a 1 durante a segunda etapa do confronto. Contudo, a equipe de Fábio Carille recuou drasticamente e acabou vendo o Melgar marcar dois gols aos 80 e 90 minutos.

O cenário fez parte da torcida do Vasco se revoltar com o treinador nas redes sociais. Alguns torcedores criticaram severamente o comandante da equipe cruzmaltina. Veja abaixo a repercussão dos torcedores:

Vasco na Sul-Americana

Após o empate com o Melgar, o Cruzmaltino só volta a campo pela competição continental na próxima terça-feira (8), contra o Puerto Cabello, da Venezuela, às 21h30, em São Januário. Além das equipes, o Lanús, da Argentina também faz parte do Grupo G da Sul-Americana.