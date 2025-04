PVC cita mexida de Carille e analisa empate cedido pelo Vasco: ‘Inexplicável’

O Vasco vencia o Melgar-PER por 3 a 1 até os 34 minutos do segundo tempo, mas levou o empate na primeira rodada da Sul-Americana. O Cruzmaltino levou dois gols em cerca de 10 minutos e deixou a vitória escapar fora de casa. Comentarista do duelo no Paramount+, Paulo Vinícius Coelho analisou o resultado.

- O Carille colocou um zagueiro de 1,87m e tomou gol de um atacante de 1,74m, o Kenji Cabrera. Inexplicável como o Vasco cedeu o empate depois de ter aberto 3 a 1. Faltando 11 minutos para acabar, o jogo estava 3 a 1. Foi o cruzamento de número 66 do Melgar na partida - disse PVC após o gol de empate.

A substituição citada por PVC foi a entrada do zagueiro Lucas Oliveira para a saída de Vegetti. Coutinho e Vegetti (2) marcaram os gols do Vasco, enquanto Rodríguez, Castro e Cabrera anotaram os gols do Melgar-PER.

O que vem pela frente para o Vasco?

O Vasco viaja do Peru direto para São Paulo, onde volta a campo neste sábado (5) para enfrentar o Corinthians. O Cruz-Maltino enfrenta a equipe paulista às 18h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.